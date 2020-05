La impactante frase de Fede Bal sobre su enfermedad

Luego de ser diagnosticado con cáncer en el intestino, Fede Bal está transitando este momento entre los tratamientos que debe hacerse para combatir la enfermedad y también los cuidados que debe afrontar por el Covid-19. En medio de este momento clave en su vida y mientras va terminando la primera etapa en el Instituto Alexander Fleming, tras concluir con las sesiones de rayos, el actor habló sobre su realidad.

En una nota con la revista Hola! Argentina, Fede hizo fuertes declaraciones: "Quiero vivir mil cosas más, me gustaría ser padre, formar una familia. Pero si muriera, me daría paz pensar en que tuve una vida maravillosa: no me privé de nada", dijo el actor.

"A todos los que amo se los dije, pagué deudas, pedí perdón a algunas de mis ex y siempre trato de transmitir mensajes positivos", agregó al respecto.