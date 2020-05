Fede Bal tomó una drástica decisión y cambió su look por completo

Como una verdadera fiera, mientras continúa con quimioterapia luchando contra el cáncer de intestino que le detectaron hace unos meses, Fede Bal sigue adelante con su vida en aislamiento total junto a su novia, Sofía Aldrey, en la casa que le regaló su madre, Carmen Barbieri, en la provincia de Buenos Aires. El actor y conductor radial, ya que junto a Fer Metilli, Pepe Ochoa y Magui Sica conduce "Late el Viernes" por Radio Late, decidió hacer un rotundo cambio de look.

Según le contó a CARAS Digital, tenía ganas de renovarse. Y como no puede asistir a ninguna peluquería porque están cerradas, tomó su maquinita de cortar pelo y realizó su transformación el mismo: "No hay un motivo en particular, me aburrí del rubio y el pelo ya lo tenía muy largo, así que agarré la maquina y me mandé este cortesulli", explicó.

Lejos del rubio platinado que tenía, ahora Fede tiene el pelo cortado al ras y a los costados, en sus parietales, tres rayas de corte total. Como no podía ser de otra manera, compartió su nuevo look en su cuenta de Instagram y recibió más de 11 mil me gusta y muchísimos comentarios halagadores. "Me gusta jugar con el pelo, con el look, ya estaba aburrido de como lo tenía", le dijo a este portal.

¿Te gusta el cambio?

Así estaba...