La separación entre Fede Bal y Sofia Aldrey sigue generando al atención de todo después de que salieran a la luz los fuertes chats que tenía el acto con distintas mujeres, entre ellas famosas como Claudia Albertario y Estefi Berardi. Lo cierto es que días antes de que se desate todo el escándalo, el hijo de Carmen Barbieri tuvo una entrevista con Pronto donde habló de su relación y los planes a futuro que tenían con su pareja.

Nico Peralta, periodista de Pronto le pregunto cómo Sofía llevaba el “combo Fede Bal”, a lo que él respondió: "¿Decís que soy un combo? Sé que soy explosivo pero a veces no lo veo por ahí. Ella me banca como puede, supongo. No creo que te preparen mucho para eso y es verdad: tengo horarios de mierda y una vida muy loca. Viajo todo el año a todos lados y hago temporada en verano. De golpe pasan las fiestas y estoy trabajando y siempre se dice algo de mí. Pero soy mucho más tranquilo y a tierra de lo que la gente ve".

La convivencia de la pareja

La pareja estuvo cuatro años juntos, todo concluye al fin, pero tuvieron su convivencia juntos, es por eso que Fede comentó como llevaban la convivencia: “Sí. Llevamos dos años y medio y en Buenos Aires convivimos. Ella va y viene a Mar del Plata porque allí tiene a su familia pero vivimos juntos en Buenos Aires”.

Después de tantos años de relación y el tiempo en convivencia, se habló de formar una familia y dijo: “Mirá, no es algo que tenga muy presente ahora. No me veo casándome ni entrando al altar. Tampoco me veo con niños por el momento. Tengo tantos viajes y trabajos pendientes que no me imagino siendo padre. Por el momento, tengo en pausa esos deseos y objetivos”.

