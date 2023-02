Don Fede Bal y sus bellas damas: todas las mujeres con las que el actor le habría sido infiel a Sofía Aldrey

La separación de Federico Bal y Sofia Aldrey ya es oficial, pero esta vez se dieron a conocer los fuertes detalles de las infidelidades que tuvo el actor entre quienes figuran Claudia Albertario, Estefi Berardi, Anahí Sánchez y Gina Casinelli entre otras cuyos nombres todavía no fueron revelados.

Yanina Latorre reveló en vivo los chats acalorados que el actor mantenía con sus amantes. Antes de que salga a la luz todo, Yanina contó como fue el desenlace de la pareja: “Sofía estuvo hasta el 20 de enero en Carlos Paz hasta que empezó la crisis, quedaron encontrarse en Buenos Aires para ver si la remontaban, pero saltó de todo".

Luego, desmintió la conquista que habría tenido Fede Bal con Camila Homs y detalló: "Le tiró los perros el fin de semana a Camila, pero no entró. Tengo los mensajes".

Claudia Albertario, la primera señalada entre Fede Bal y Sofía Aldrey

Fue Yanina Latorre quién reveló el contenido de los chats subidos de tono entre Fede Bal y Claudia Albertario y quien brindó detalles del affaire. “Él le pide una foto, ella le manda una de su cola. Y él le preguntó dónde estaba a lo que ella le respondió ‘En el auto, en un parking. Me van a violar. Si bien esta foto que le mandó es de ahora, la relación es de meses, Fede es de relaciones largas. Y todos los chats entre ellos son hots’”, remató la integrante de “LAM”.

Claudia Albertario

"Él le pide la foto y luego ella le manda otra imagen con la leyenda 'ahí hay una mejor de or...'. Bueno, perdón, es el diálogo de ellos", se disculpó Latorre.

La rubia, con el celular en la mano continuó leyendo el material que daba cuenta de la traición de Fede Bal a su pareja. "'Te lo voy a morder. Tanto quiero que me... te lo voy a morder”, insiste Federico. De acuerdo con lo que dijo Yanina “Todos los chats entre ellos son bien hots", concluyó.

Lo cierto es que si bien Fede Bal todavía no se pronunció al respecto, Claudia Albertario sí salió a hablar.

“Desde hace un par de días me veo envuelta en un escándalo mediático, eso no me asusta, pertenezco a este mundo del entretenimiento desde muy chica y no es el primero. Lo que me asusta es la sobreexposición que lleva a sacar conclusiones desde el juzgar. De todas maneras, no tengo nada que ocultar, primero porque soy una mujer adulta, consciente de sus actos, de su vida y de su intimidad. Segundo, porque con Jerónimo, el padre de nuestros dos milagros, nuestros hijos, estamos separados desde hace muchos meses, una separación cordial, llena de amor y entendimiento, porque construimos una familia, que sigue sólida, aunque el amor se haya reinventado para nosotros en una amistad inquebrantable. Nos apoyamos mutuamente en nuestros proyectos, y somos padres presentes y unidos para nuestros hijos", arrancó diciendo la modelo.

Claudia Albertario

"Yendo al punto del ‘escándalo’, a Fede Bal lo conozco hace muchos años, todos lo saben, nos han visto, somos amigos y nos adoramos… Hay veces que la amistad traspasa esa línea de amor fraternal. Ambos estábamos solos emocionalmente”, continuó, dejando en claro que sí pasaron cosas entre ellos.

La modelo continuó con su descargo, justificando los intercambios por mensaje de texto entre ella y Fede Bal. “Lamentablemente se filtraron unos chats privados, que sacados de contexto pueden dar a entender otra cosa, no porque no haya existido una situación entre dos adultos que se conocen mucho, sino porque también en esos mismos chats hay consejos de dos amigos que le dice uno al otro que intente o que luche por sus relaciones terminadas si aún hay amor”, escribió en la carta.

Para concluir, Albertario cerró: “No hay nada más liberador y certero que contar mi verdad. La comparto por respeto a mis hijos, a mi exesposo, a mi amigo, y a mí: una mujer adulta, libre y dueña de sus actos y con la plena convicción de que juzgar nos hace esclavos de no conocer la verdad”.

Estefi Berardi, la angelita señalada por Yanina Latorre en el escándalo de Fede Bal

Estefi Berardi y Yanina Latorre volvieron a enfrentarse en otra noche en vivo de LAM. Esta vez fue por la bomba que tiró ayer la esposa de Diego Latorre sobre las infidelidades de Fede Bal.

Esa noticia derivó en que en Intrusos, Marcela Tauro dijera que una de las amantes del actor era justamente Estefi Berardi. Tras estos dichos, la panelista acudió a Fernando Burlando para que la defienda en caso de que se divulguen chats fasos porque, según ella, sería todo mentira.

En el programa que se emitió el miércoles por la noche, Ángel De Brito le preguntó a Estefi Berardi sobre lo que se venía diciendo de ella y Fede Bal y cómo había tomado lo que dijo su colega en el programa de la competencia. "Me hubiese gustado que me pregunte Marcela, obvio", comenzó diciendo la angelita.

"Yo tengo los chats y nunca los mostraría. Pero dejá de mentir Estefi", le dijo la mamá de Lola Latorre a Estefi Berardi. "Los chats tuyos los tengo y no los voy a mostrar. Estás mintiendo", le repitió.

Anahí Sánchez, otra víctima del #LavarropasGate de Fede Bal

De acuerdo a la información que brindaron en LAM (América), otra de las supuestas amantes de Fede Bal sería Anahí Sánchez, una joven oriunda de Paraguay que en dicho país es una celebridad. Todo surgió cuando la bailarina coincidió con el protagonista de Kinky Boots en un viaje a Brasil. De ese encuentro se suscitaron los escandalosos mensajes que Yanina Latorre leyó en el ciclo de espectáculos y que desataron el escándalo.

Anahí Sánchez

La panelista leyó un mensaje muy particular en el que el actor le hizo una promesa a la modelo: “Me pongo soltero y lo primero que hago es un tattoo en el pito que diga ‘Anahí Forever’”.

En la cuenta de Instagram @gossipeame contaron que Sánchez es entrenadora fitness, estuvo en una relación con el representante de futbolistas Regis Márquez, y que entre la farándula paraguaya se la considera como “la China Suárez guaraní”.

Gina Casinelli y la famosa fiesta del helicóptero de Fede Bal

Otra de las mujeres señaladas por Yanina Latorre en el escándalo de infidelidades que involucra a Fede Bal es Gina Casinelli, una modelo y conductora cordobesa que le realizó una nota al actor bajando de un helicóptero.

Según contó la panelista de LAM, aquel día, Sofía le propuso a su entonces novio acompañarlo a dicha nota pero él le dijo que no vaya con una excusa. El verdadero motivo era que estaba coqueteando con la notera y prefería estar sin su pareja cerca.

Gina Casinelli

Gina es traductora de inglés y fue parte de Resto Del Mundo junto a Fede Bal en el episodio en el que mostraron Córdoba. De hecho, la joven tiene en su perfil un video de ellos dicho día.

Lo cierto es que la única palabra que falta en este escándalo es nada más y nada menos que la de Federico Bal.

cs.