Hace pocos se blanqueó la escandalosa separación de Fede Bal y Sofía Aldrey, además de confirmar un tercero en discordia por parte del actor, aunque esto le estaría saliendo caro ya que la joven empresaria le habría destruido una gran colección de legos, que el hijo de Carmen Barbieri invirtió millones de pesos.

En una oportunidad, Fede Bal comentó en una entrevista ser fanático de la saga de Stars Wars y durante sus viajes haber adquirido lejos, figuritas, kits de bloques, muñequitos que, al parecer, quedaron destrozados en manos de Sofía Aldrey cuando se enteró de la infidelidad.

Fede Bal y Sofía Aldrey

Desde el programa Mañanísima, Pampito fue el encargado de dar contexto acerca del llamativo episodio y revelar la cifra de la colección destrída: "Estaba valuada en 10.000 dólares", dijo el periodista. Al cambio sería cuatro millones de pesos.

Aseguran que Fede Bal y Camila Homs estarían comenzando una relación

Mientras Fede Bal disfruta del éxito de Kinky Boots en Villa Carlos Paz, un escándalo de esta índole no podía faltar en la temporada. En esta ocasión, el actor estaría atravesando una crisis de pareja con la marplatense Sofía Aldrey, mientras, al mismo tiempo, estaría teniendo encuentros íntimos con nadie más ni nadie menos que Cami Homs.

Desde Intrusos, analizaron el posible fin de la relación entre Bal y Aldrey, argumentando que se los dejó de ver juntos y sus posteos en las redes son nulos, algo inusual en ellos. Además, los panelistas justificaron la veracidad de la noticia con el hecho de que ninguna de las partes salió a desmentir la información.

Fede Bal y Cami Homs

Sin embargo, lo que más sorprendió no fue tanto el estado del vínculo entre el actor y la marplatense, sino el triángulo amoroso que se formó con la ex de Rodrigo De Paul. “Lo que me cuentan a mi es que la que aparecería como tercera en discordia, o como nueva compañera de buenos momentos de Federico no sería otra que Camila Homs. Sí, ella sería la nueva nuera de Carmen Barbieri, o algo así”, lanzaron en el ciclo de América.

Mientras tanto, Layus, que se encontraba en Carlos Paz, no se mostraba muy convencido del posible nuevo romance entre Cami y Fede. Es por eso que Marcelo Tauro amplió sobre esta primicia, contando sobre los mensajes que recibió de alguien muy cercano: “Lo que me ponen a mi como respuesta en el Whatsapp es que están hechos un fuego. O un par de llamaradas, como prefieran. A mí me dicen eso y la fuente es confiable”.

D.M