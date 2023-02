Una de las bailarinas con las que Fede Bal engañó a Sofía Aldrey dio detalles de su relación: “Años de terapia”

Sin lugar a dudas, fue una semana muy agitada para Fede Bal y todo su círculo íntimo, desde que Yanina Latorre tiró la bomba que venía anticipando, en la que reveló que el actor le había sido infiel a Sofía Aldrey con distintas mujeres de la farándula.

Y así comenzaron a salir muchos nombres, entre ellos, el de Estefi Berardi, que negó completamente el amorío, y el de Claudia Albertario, que lanzó un comunicado hablando sobre la situación. Ahora, otro nombre que salió en la noche del miércoles fue el de Solange Báez, una bailarina que fue partenaire de El Polaco en la edición de el Bailando 2017.

Solange Báez.

Luego de que la panelista de LAM haya mencionado su nombre, la joven recurrió inmediatamente a su cuenta de Instagram para dar su lado de la historia. “Lo que para muchos es solo un hombre mujeriego, a mí me significó años de terapia”, comenzó escribiendo en redes.

El descargo de Solange Báez.

Luego, la bailarina amplió sobre el tema, explicando que lo sucedido es, en parte, responsabilidad suya también. “No me victimizo en absoluto. Es lo que me tocó vivir y de lo que me haré cargo siempre”, cerró el comunicado.

Yanina Latorre reveló en LAM que Solange Báez y Fede Bal ya se conocían desde hace tiempo, en sus épocas como compañera de El Polaco en el Bailando. Luego, se volvieron a encontrar en la pandemia ya que, como explicó la panelista, Bal tenía el permiso para circular dado que se estaba haciendo rayos contra el cáncer, aprovechando las salidas para ir a verla.

H.O