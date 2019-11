Federico Salles, íntimo: "El bullying no dejó marcas en mi"

Federico Salles (35) logró consagrarse como uno de los actores revelación del 2019 con la construcción de "Gabriel Morel" en "Argentina, tierra de amor y venganza". Brillante en su trabajo, el rosarino además se destaca como cantante y bailarín, un talento musical quien, hoy cuenta un poco de su historia y paso por la producción de Polka.

"Al mismo tiempo que de niño encontraba mi lugar de pertenencia estudiando teatro, y conocía a los amigos que mantengo hasta ahora, en el colegio me sentía un bicho raro, como que me costaba encajar. No fue nada grave, pero era raro en los 90´s que un chico haga teatro musical. Todo se fue encauzando y lo que terminé ganando no se compara con ningún sinsabor de la infancia", expresó el cantante en diálogo con CARAS.

Luego continuó: "El bullying siempre estuvo, era algo normal, pero esta bueno que deje de serlo. No fue algo que me frenara o dejara marcas en mí". Respecto a "Gabriel Morel", el personaje que interpretó y construyó en ATAV, dijo: "Es un desafío porque nos tocan escenas angustiantes. Lo disfrutamos mucho con Virginia, pero a veces terminamos temblando. Me gusta hacer una ficción de época porque tiene el plus de lo visual".

"Con los detalles del vestuario, el investigar cómo eran los modos y se relacionaban las personas. Es un esfuerzo que agradecemos los actores. Yo me llevo bien con lo clásico. Está buenísimo y lo estoy disfrutando mucho. A través de Gabriel Morel se pueden contar las aristas de alguien que está muy perturbado y en desequilibrio, pero que también sufre", argumentó el bailarín.