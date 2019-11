GALERÍA | Los mejores looks de la gala de CARAS 2019

Cuando la primera edición de CARAS vio la luz, aquel 8 de octubre de 1992, nadie hubiera imaginado que 27 años después se estaría celebrando hoy una nueva Gala Aniversario de la revista. Cae la noche y Recoleta se viste de gala para recibir en la Mansión del Four Seasons a las personalidades más influyentes de la industria del entretenimiento. La consigna fue clara, homenajear a las mujeres más emblemáticas del país, entre las que por supuesto estuvieron Mirtha Legrand, Moria Casán y Susana Giménez.

"Ponete todo o volvé a tu casa", la máxima absoluta de cualquier red carpet. No está permitido pasar desapercibido y la fiesta de CARAS no fue la excepción ya que las celebrities brillaron con sus mejores looks. Si bien resaltar entre sus colegas es el sueño de todas, solo algunas logran cumplir con los standards planteados por el mundo fashionista. El tono rojo como premisa, fue el hilo conductor del evento que logró congregar a las mujeres más influyentes del medio.

En esta oportunidad, hacemos un repaso de los mejores looks que las famosas eligieron para la increíble celebración por los 27 años de la publicación, bajo la consigna de vestir el ítem característico de la revista y que nunca pasa de moda: el GLAM.

¡Espiá los outfits que eligieron las celebridades!