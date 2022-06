Luego de un feriado extra largo en el país, Felipe Fort abrió la cajita de preguntas y respuestas de Instagram y desde Estados Unidos, compartió con sus seguidores de esta red social, sobre sus anhelos de llegar a parecerse físicamente a su padre, el ya fallecido, Ricardo Fort.

Uno de los usuarios en Instagram le preguntaron a Felipe Fort si le gustaría llegar a tener el físico que tenía su papá. Sin darle mucha vuelta al asunto, el hermano mellizo de Marta Fort le dio respuesta a esta interesante pregunta de su seguidor.

Felipe Fort confesó que le gustaría tener el físico de Ricardo Fort.

"Me encantaría, falta un entrenador, un nutricionista y ganas, porque solo, cuelgo una banda". La respuesta la dio con una foto de fondo en su historia, en la que se le puede ver a toda plenitud, el físico con el que gozaba el mediático millonario.

Fort también sorprendió al revelar que mide 1.80 cm y que calza 44. Con estos datos y como él bien lo dice, con los tres puntos a tener en cuenta para aumentar su masa muscular, es muy probable que con el tiempo logre un mayor parecido a su padre.

Felipe Fort confesó que le gustaría tener el físico de Ricardo Fort.

El hijo de Ricardo fue consulta sobre la forma en la que se viste, en especial, por su estilo elegante a la hora de elegir sus looks. A esto, Fort respondió: "Simplemente, me gusta vestirme bien y me siento cómodo vistiéndome como me visto".

Felipe Fort habló sobre su futuro como modelo

Continuando con las preguntas y respuestas entre Felipe Fort y sus casi 700 K de seguidores, el heredero de la fortuna compartida con su hermana melliza, Marta Fort, reveló que le gustaría hacerse un tatuaje en conjunto con ella, solo si Marta quiere.

Felipe aprovechó la oportunidad para contarle a sus fans que no solo está interesado en el mundo de los bienes raíces, sino que, le gustaría trabajar como modelo de pasarela para grandes e importantes marcas.

Felipe Fort confesó que le gustaría tener el físico de Ricardo Fort.

Felipe Fort cumplió el pasado 25 de febrero, sus 18 años. }Aún tiene todo un camino por delante para recorrer, y así como Marta Fort, parece que el gusto por el mundo de la moda, el glamour y las cámaras, no le disgusta del todo.