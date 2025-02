El reconocido abogado Fernando Burlando dio detalles sobre la liberación de Morena Rial y la reacción de su padre, Jorge Rial, al recibir la noticia. Tras la salida de Alejandro Cipolla de la defensa, Burlando asumió el caso y logró que el juez concediera la excarcelación extraordinaria, permitiendo que Morena quede en libertad bajo condiciones estrictas.

Morena Rial detenida

Fernando Burlando reveló cómo fue en que le comunicó a Jorge Rial que Morena quedaba libre

En una entrevista con A la Barbarossa, Burlando explicó: "Si ella entorpece la investigación, se quiere prófugar o incumple cualquier de los requisitos impuestos, va a la cárcel. Tanto Jorge Rial como Rocío son personas de bien y van a velar porque ella haga las cosas bien".

El comentario del abogado generó dudas, ya que es sabido que Morena y su hermana Rocío tienen una relación conflictiva. Sin embargo, Rocío accedió a que Morena Rial fije domicilio en su departamento y se instale allí junto a su hijo Amadeo mientras dure el proceso judicial: “El objetivo es la salud de Morena y alejarla de situaciones que vuelvan emparejarse con la marginalidad", explicó Burlando.

Respecto a la reacción de Jorge Rial al enterarse de la noticia, Burlando reveló: “Primero lo llamé para decirle cuál había sido la decisión del Juez y también le aclaré que debíamos esperar a ver si la Fiscalía lo aceptaba. Él quería saber qué podía hacer para ayudar”.

Fernando Burlando y Morena Rial

El abogado destacó la preocupación del periodista por su hija: "Estaba muy preocupado. Me llamó muchísimo la atención, las veces que me llamó yo no les puedo explicar. Creo que todos los enojos y malos momentos que han transitado de cara a la problemática de Morena, no hicieron que el amor desaparezca de Jorge y Rocío desaparezcan".

La noticia de la excarcelación de Morena Rial generó gran repercusión en los medios y en las redes sociales, donde muchos debatieron sobre su situación judicial y el futuro que le espera en la libertad.

N.L