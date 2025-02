Morena Rial fue excarcelada, en las últimas horas, gracias al pedido de la defensa. La influencer fue detenida y acusada de cometer robo doblemente agravado, con modalidad estruche, en una vivienda de Villa Adelina. Durante su declaración, reveló que ella había sido la chofer de la banda y le dio acceso a sus celulares para que los periten. Tras todas estas acciones, la Justicia tomó la decisión de excarcelación extraordinaria, y le dio una lista de condiciones a cumplir.

Morena Rial

La lista de condiciones que Morena Rial debe cumplir tras estar en libertad

La polémica de Morena Rial tomó un nuevo giro en las últimas horas, cuando el juez Ricardo José Costa, del juzgado de Garantías N° 1 de San Isidro, le concedió de oficio la excarcelación extraordinaria. Tras una semana detenida en la Comisaría N°7 de San Isidro, la influencer podrá ir a la casa de su hermana Rocío. En LAM, leyeron una carta que escribió la joven, donde expresaba: "Sé que se especula a diario sobre mi situación. No quiero victimizarme ni mucho menos pero me siento víctima de toda esta situación por la gente equivocada que me rodeó".

En los últimos días, la hija de Jorge Rial declaró y admitió haber participado del robo como chofer de la banda. De esta manera, colaboró con los datos para identificar al resto del grupo, aportó las claves de sus celulares para que sean auditados, y se mostró arrepentida, dando cuenta que su deseo es estar con su hijo de cuatro meses. Por su parte, su hermana Rocío cumplió un rol de importancia, ya que dio detalles de la dinámica familiar y manifestó su voluntad de recibirla en su casa, junto a su bebé.

Morena Rial y sus hijos

El juez tomó en cuenta estas acciones, y el hecho de que no tiene antecedentes penales, para poder tomar la decisión de excarcelación extraordinaria. Sin embargo, entre las condiciones que le dieron, el juez de Garantías impuso que More Rial tiene prohibido salir del país y se tiene que presentar en sede judicial cada 15 días. Además, debe fijar domicilio en lo de su hermana y realizar un tratamiento psicológico para "corregir sus desórdenes de comportamiento".

Morena y Rocío Rial

El polémico caso de Morena Rial no termina acá, dado que la investigación continúa y la Justicia seguirá de cerca el comportamiento de la influencer. Ante esta noticia, muchos de sus seguidores se mostraron contentos, mientras que otros usuarios de redes sociales opinaron lo contrario. La hija de Jorge Rial expresó parte de su inocencia en una carta que escribió y la leyó Ángel de Brito, al mismo tiempo que apuntó contra los medios de comunicación por su rol y comentarios al respecto.

A.E