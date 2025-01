La carrera de Mauro Icardi, que incluye su pase por grandes equipos como el Inter de Milán y el Paris Saint.Germain (PSG), ha estado marcado por grandes momentos futbolísticos y también por episodios controvertidos. Sin embargo, recientemente salió a la luz un motivo impactante que habría llevado a su desvinculación del club francés en 2022: un problema de salud mental.

Mauro Icardi en el PSG

El inicio del declive de Mauro Icardi en el PSG

Icardi llegó al PSG en 2019 cedido por el Inter de Milán y un año después, el club parisino pagó 60 millones de euros para adquirir su pase de forma definitiva. A pesar de compartir vestuario con figuras como Lionel Messi y Neymar, el delantero argentino nunca logró consolidarse como titular indiscutido en el equipo dirigido por el club francés. En el verano europeo de 2022, su salida rumbo al Galatasaray sorprendió a muchos, aunque ahora se conoce una posible explicación.

En el programa “Intrusos”, la periodista Marcela Tauro reveló que una fuente vinculada a la FIFA le confirmó que Icardi fue desvinculado del PSG debido a problemas de salud mental. "Recibí un llamado de Europa, de alguien vinculado a la FIFA. Me quedé helada hablando de las pericias de Mauro. Me dijo ‘ojo que las pericias no le estarían dando bien desde la época del PSG", afirmó Tauro.

Según esta información el PSG decidió “sacárselo de encima” tras detectar comportamientos y actitudes que podrían haber generado conflictos en el entorno del equipo. Esta decisión se tomó dos años antes que se cumpliera el contrato con el club.

La pericia psiquiátrica y su impacto en la imagen de Icardi

En medio de la mediática separación de Mauro Icardi y Wanda Nara, el delantero fue sometido a una pericia psiquiátrica cuyos resultados fueron comprometedores. En el programa “Pilar Show”, se reveló que el peritaje indicó que Icardi podría ser una persona narcisista, con un comportamiento que dificulta sus relaciones interpersonales.

"Según el perito de parte, Mauro Icardi sería una persona narcisista, que utiliza a la mujer como objeto, y si esta no hace lo que él quiere, se frustra. Wanda era lo que él quería: una persona que le solucionaba la vida y se ocupaba de sus cosas", detallaron en el programa.

Wanda Nara y Mauro Icardi

Además, explicaron que este tipo de personalidades suelen necesitar admiración constante, tener autoestima baja y ser incapaces de conectar con las emociones o necesidades de los demás.

Mientras el delantero intenta consolidarse nuevamente en el Galatasaray, este episodio agrega un capítulo difícil en su carrera. A pesar de sus logros en la cancha, los problemas de Mauro Icardi fuera de ella parecen haber tenido un peso significativo en su desvinculación del PSG y en su imagen pública.

N.L