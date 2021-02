Flavio Mendoza dio positivo de coronavirus y le escribió a su hijo una carta pidiéndole perdón: "Tengo el corazón roto"

Este jueves, Flavio Mendoza fue internado en Los Arcos de Palermo después de haber presentado síntomas de coronavirus como fiebre alta, chuchos de frío y mareos.

Luego de que Ángel de Brito diera detalles de su conversación con el coreógrafo, quien se mostró muy preocupado por su hijo Dionisio, el propio Flavio le dedicó al pequeño una desgarradora carta pidiéndole perdón. Horas más tarde, este viernes por la noche, finalmente se dio a conocer que dio Covid positivo.

"Hijo mío, te pido perdón por no poder estar cuidándote, sos tan chiquito y no sabes por qué papá no está ahí con vos. Solo quiero que sepas que te amo tanto y sos lo único que me importa. Papá se va a poner fuerte para volver a estar a tu lado, estás rodeado de amor de tus tías, la Chaco y Ari", expresó el productor teatral en su cuenta de Instagram antes de que se diera a conocer el resultado.

"Te extraño mucho, me duermo mirando videos tuyos porque es lo que me reconforta, ver tu sonrisa y tu felicidad. Sos todo lo que está bien y lo que me hace bien a mí. Sé que esto vos no lo vas a leer pero papá es una persona pública y hay mucha gente que nos quiere y se preocupa por nosotros", continuó.

Y reflexionó: "Ojalá empecemos a cambiar como seres humanos y dejar de regocijarse con la desgracia ajena porque nadie está libre lamentablemente de esto, es un virus de mierda que no solamente te enferma sino que te aleja de las personas que amás, y en este caso de un angelito que nada de culpa tiene. Tengo el corazón roto por no poder estar a tu lado. Te amo hijo, sé feliz que es lo único que importa".

Con este emotivo mensaje, la figura generó conmoción en las redes sociales. El productor también le dedicó unas palabras de aliento a Carmen Barbieri, quien está en coma farmacológico por el virus: "De esta salimos juntos".