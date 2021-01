Se confirmó lo que más temía Flavio Mendoza: tiene Coronavirus. La noticia se confirmó hace escasos minutos de la mano de Ángel de Brito.

"Finalmente @flaviomendoza dio positivo. En el caso de @Flordelav negativo", escribió el periodista en su cuenta oficial de Twitter.

Esta mañana en LAM, Ángel de Brito dio detalles de la situación del actor. "Ayer hablé con Flavio, antes de la internación y después hablé con Maxi que es su socio. Estaba muy asustado a la tarde, primero por él, obviamente porque se sentía mal, me dijo que estaba muy mareado, que se fue a bañar y sentía el mareo como que se caía, después cuando salió de ducharse tenía chuchos de frío", expresó el conductor.

Ángel aseguró que una de las cosas que más angustiaban a Flavio es la salud de su hijo: "Lo primero que hizo apenas aparecieron los síntomas fue mandar a su hijo Dionisio con su hermana. Eso es lo que me decía todo el tiempo, ‘Si le pasa algo a Dionisio me mato, no lo voy a poder soportar, me voy a sentir culpable’. Bueno lo que le debe pasar a cualquier padre, en estas situaciones, un rato después se lo llevaron a Los Arcos, sobre todo para hacerle las placas, para revisar si tenía neumonía. Yo hablé con él ayer hasta tarde y todavía no había novedades".

Flavio Mendoza fue internado por presentar síntomas de coronavirus

Flavio Mendoza se encuentra internado en el Sanatorio Los Arcos de Palermo luego de presentar síntomas de Coronavirus. Pese a que el resultado del hisopado dio negativo, el coreógrafo manifestó dificultades respiratorias, tos y mareo, por lo que fue aislado preventivamente.

"A la tarde, empezó con fiebre alta y su médica decidió internarlo para realizarle todos los estudios", reveló Ángel de Brito en Twitter.



“Venía de Carlos Paz en auto y le dolía la garganta y el cuerpo. Cuando llegó a la casa levantó fiebre. Por precaución está internado en el Sanatorio Los Arcos”, le dijo Pablo Tomaselli, jefe de prensa de la obra que encabeza Flavio, a La Nación. La puesta teatral estrenó el pasado miércoles y había sido noticia por una amenaza de bomba que quedó en una falsa alarma, aunque debió evacuarse por completo la sala y los locales aledaños y la obra pudo realizarse con significativas demoras.

Días atrás, el coreógrafo había estado en el foco de la tormenta cuando tuvo polémicas declaraciones referidas a Carmen Barbieri, su compañera en Un estreno..., a quien acusó de hipocondríaca cuando había manifestado los primeros síntomas del virus y debió ser internada en la Clínica Zabala. Ahora la salud de la actriz está complicada y se encuentra en terapia intensiva.