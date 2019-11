El primer día de clases de baile de Moorea, la hija de Floppy Tesouro

Moorea, la hija de Floppy Tesouro (34) es tendencia y enamoró a todos en las redes sociales. Así es, la niña se robó los corazones de todos los usuarios con los videos que compartió su madre de las clases de baile a la que asistieron juntas. "Bailando con mamá" es la nueva actividad que la mini influencer lleva acabo con la diosa y fueron furor en las redes.

"La primer clase de baile de Moore la disfrutamos muchísimo, fue buenísimo compartir ese momento juntas, ella ama bailar. Heredó esta parte artística de mí porque es un personaje. Canta, baila, actúa, me sorprende día a día y la verdad es que me parecía que probar con baile iba a ser una linda experiencia y no me equivoqué", explicó la panelista de Incorrectas a Caras Digital.

Luego continuó: "Le encantó y, conectar con ella desde ese lugar haciendo lo que a las dos nos gusta está bueno. Vamos a seguir con las clases y además, vamos a ir todos los martes a la escuela de danza de Reina Reech. Lo lleva en el alma como me pasaba a mi cuando era chica. En principio arrancamos con baile, me encantaría que a medida que vaya creciendo pueda hacer canto también".

"Creo que tiene dotes artísticos, no porque se los quiera inculcar yo sino porque los tiene natos. Pero creo que ella va a ir eligiendo lo que quiera hacer. Por lo pronto, yo le voy a ir dando todas las herramientas que ella necesite. Hasta me acompaña con el ´Flopy Fitness´, de las tres veces, cuatro que entreno por semana, una viene conmigo"