Recientemente, Flor de la V publicó en su cuenta de Instagram, una serie de fotos en donde mostraba lo que aparentemente lo que era un Baby Shower.

Todo esto causó curiosidad entre sus seguidores con la idea de que iba a ser mamá nuevamente. Las especulaciones no duraron mucho tiempo, porque Flor reveló que en realidad va a ser abuela. "Cuando la vida te sorprende y el corazón explota de alegría", detalló en el pie de la publicación.

Flor de la V reveló que va a ser abuela con una tierna publicación

Flor de la V y Pablo Goygohea ya son abuelos, por parte de los hijos mayores de su marido por lo que está noticia para ella la emocionó mucho y decidió compartirlo con sus seguidores. "Ya soy abuela. La hija mayor de Pablo tiene a su hijo Rafaelo y ahora el hijo mayor también va a ser papá. Así que voy a tener dos nietos", contó la actriz.

En Intrusos, el programa en el que Flor de la V es conductora, reveló la hermosa noticia: "Para toda la gente que me preguntaba si voy a ser madre nuevamente, no mamá no voy a ser, voy a ser abuela", fueron algunas de sus palabras al dar la noticia.

