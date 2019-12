La contundente decisión de Flor Vigna tras su derrota en el Bailando

Nico Occhiato dio el gran batacazo y junto a su compañera Flor Jazmín Peña, se coronó como el campeón del Súper Bailando 2019 imponiéndose frente a su ex, Flor Vigna y Facu Mazzei,

Tras a decepción incial pero mostrándose siempre alegre por el presente de Occhiato, Flor compartió un extenso mensaje en Instagram en donde reveló que intentará hacer un rotundo cambio de vida.

“Día especial. Día de observar el camino al que aposté, al que invertí AMOR, ENERGÍA y TIEMPO. Día de abrazar fuerte a esas personas que enriquecen tu vida. Día de poner pausa para AGRADECER todo lo bueno y prometerse aprender de todo lo malo y así nunca más darle lugar", comenzó Flor en su extenso posteo.

"Cada día me conozco más, me descubro más, no quiero perder más tiempo con mi versión sumisa, esa versión que por miedos, paradigmas y comodidad responde más a la mirada del otro que a la propia. No quiero HACER lo que me digan, quiero SER", aseguró la bailarina.

"Quiero tener muchas anécdotas, experiencias y vivencias. Quiero DAR todo el amor que tengo y RECIBIR todo el amor que me den. Gracias por este año maravilloso,cada momento abro más los ojos y veo cuál es la VIDA que quiero CREAR. A jugársela con TODO. GRACIAS VIDA PLANEO HONRARTE FUERTE”, cerró Vigna.