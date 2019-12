El mensaje de Nicolás Occhiato luego de salir ganador del Súper Bailando

View this post on Instagram

Les juro que todavía no caí de lo que pasó anoche, no entiendo nada, no dormí nada, no se que hace SANDRO ahí 👆 tampoco Jajajaja que locura hermosa por favor, no puedo decirles más que GRACIAS GRACIAS GRACIAS!!!! Ellos son toda nuestra familia y amigos que me bancaro siempre incondicionalmente en las buenas y en la malas y yo no puedo estar más feliz de tener a todos ellos. Es imposible escribir acá todo lo que siento, lo único que se es que este año me lo voy a guardar para siempre en mi ❤️