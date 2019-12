Flor Vigna hizo una parodia de la abuela de Nico Occhiato y no cayó bien

Si bien fue un acto de amor y comedia, Flor Vigna se "burló" de la abuela de Nico Occhiato haciendo que llevaba una bandeja con comida a la pista del Bailando. Esta humorada no cayó bien en las redes sociales y salieron a criticarla, ya que Conce es una de las revelaciones de este 2019.

Luego que el video se viralizara, la bailarina no tuvo problemas en pedir disculpas y aclaró que quiere mucho a la abuela de su ex. "La amo a Conce. Si alguien nos enseñó a ser feliz y a unirse en familia es ella. Por más Conces en los medios y menos mala leche que quieren distorsionar las cosas. Ella es como la abuela que no tengo y nadie me va a quitar eso", aseguró .

Por su parte, Facu Mazzei, quien también es parte de las grabaciones de esta parodia: "¡No es ninguna burla! Eso lo recreé yo porque vi que en el jurado había un pedazo de budín y no lo hice ni ahí con ese sentido, me encanta Conce, me hace reír y hasta me emociona. Igual me acorde que hoy es la final, algo se tiene que inventar .Sería lindo difundir cosas copadas".

"Estoy cien por ciento de acuerdo con Facu", agregó Mati Napp bancando a sus dos bailarines y desdramatizando la situación.