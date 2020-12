Flor Vigna confesó si practica el "poliamor" con Nico Occhiato

Flor Vigna y Nico Occhiato formaron una hermosa pareja, luego el tiempo desgastó la relación, se separaron, ambos contaron que hasta salieron con otras personas, pero desde hace un largo tiempo volvieron a estar juntos aunque ella siempre remarca que su relación no tiene etiquetas, por lo que muchos se preguntan si practican el "poliamor" y están con otras personas y en una entrevista, la actriz se encargó de remarcar cómo viven su relación ambos.

“La nuestra no es una libertad loca y amor por el solterismo, es 'che, bueno, sabemos que trabajamos en este medio, que todos nos van a preguntar y que no nos importe”', comenzó contándole a revista Gente, algo cansada de que le pregunten si está de novia o no.

También contó que su relación cambió respecto de su noviazgo anterior y que no se la pasan pensando todos los días que tipo de pareja son o si realmente son una pareja o sólo dos compañeros de esta gran aventura que se llama amor. Relató que hoy en día "viven el momento sin hacerse la cabeza".

"Simplemente nos vemos y tratamos de no pensar. Nos fue mal pensando. Pensamos mucho por los demás, entonces ya está; que los demás sean los demás... Si no les gusta, jódanse”, dijo con firmeza.