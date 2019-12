Flor Vigna habló del emotivo mensaje que le dedicó Nico Occhiato

Nico Occhiato sorprendió a todos cuando, en medio de la pista del Bailando, dedicó unas emotivas palabras para su exnovia, Flor Vigna. “Aunque te equivoques y fracases no hay que dejar de insistir porque el éxito se basa en insistir. Y no bajar los brazos nunca. Y...Bueno, sí, lo voy a decir”, dijo el joven.

“Una de las personas que me enseñó eso fue Flor. Nosotros arrancamos juntos en un reality que a mí no me iba bien. Y cuando salimos yo quería seguir en esto, pero a veces uno no cree en uno. Y ella fue la persona que me hizo creer en mí, en perseverar por más que no había lugar o no sabía por dónde arrancar”, continuó Nico.

“Y ella me enseñó a insistir por mi sueño, a intentar lograr a seguir peleando. Por eso es tan lindo lo que vivimos juntos. Nos acompañamos juntos y es lo que más aprendí de ella. Es una locura que quiero agradecerte acá”, agregó el participante del Bailando, quien logró emocionar a Vigna con sus palabras.

Pero luego de este discurso, Flor habló sobre la emoción que le generó estas palabras. "No me esperaba lo que dijo Nico, me sorprendió mucho. Me bloqueé y no entendía lo que estaba pasando. Nico es una persona muy racional, es un regalo hermoso que sentía que no podía recibir. A Nico le agradecí lo que me dijo con una forma muy corta de expresión", dijo en el programa El espectador de Radio CNN.