La fuerte frase de Maca Rinaldi contra Marcelo Tinelli

Maca Rinaldi fue una de las últimas eliminadas del Bailando y su salida del certamen no fue la más feliz. Según informaron en Los ángeles de la mañana, la bailarina vivió un momento incómodo al terminar el programa y tiró una fuerte frase contra Marcelo Tinelli.

La encargada de revelar las palabras de la novia de Fede Hoppe fue Yanina Latorre, quien contó los detalles en el programa de Ángel de Brito. "Había muchos fans de Vigna, de Fede Bal y en un momento la cargó y dijo ‘Maca tiene fans virtuales’”. Si bien todos aplaudían eso la hizo sentir muy mal porque no todo el mundo tiene fans, y son muy pocos los que tienen un arrastre tipo Vigna, Mica Viciconte, Fede Bal y Laurita”, contó la panelista.

“Como los cargó de que no tenían, cuando salió delante de mucha gente dijo: ‘el dueño del circo me boludeo, no vuelvo a bailar en esta pista”, siguió con su relato.