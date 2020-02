Flor Vigna rompió el silencio sobre su salida secreta con Mati Napp

Flor Vigna (25) y Mati Napp (32) son noticia una vez más tras viralizarse un video en el se los puede ver corriendo juntos hacia la salida de un boliche. Las idas y vueltas, los supuestos encuentros causales y sexuales entre la actriz, el bailarín y su ex, Nicolás Occhiato (27), la tuvieorn en el centro de la escena y ahora, tras conocerse la grabación de la fuga, la bailarina decidió romper el silencio.

“Nos cruzamos y hablamos. Pero no hicimos nada, ni besos ni nada. Sino, ya habría fotos. Fuimos al boliche cada uno por su cuenta. Cada uno está en la suya, sin intenciones de nada”, aclaró Flor a Ciudad Magazine. "Nuestra relación terminó bien en octubre, y después seguimos laburando hasta diciembre en el Bailando. Terminamos bien. Si no hablamos en todo este tiempo fue porque era lo mejor para soltar. Últimamente no puedo ni abrazar al kiosquero porque se inventan cosas. Me molesta que pase eso, pero entiendo que trabajo en el medio. Y con Matías no pasó nada, solo buena onda al saludarnos", agregó.

Sobre el vínculo, Vigna aclaró: "Terminamos bien, pero de ahí a seguir hablando... preferimos no haberlo. En ese punto somos muy sanos y sabemos que lo nuestro es pasado y quedó ahí", aseguró.