Florencia Peña confirmó fecha y lugar de casamiento con Ramiro Ponce de León

En abril de este año, Ramiro Ponce de León sorprendió a Florencia Peña con la propuesta de casamiento. Esto emocionó a la actriz que no se lo esperaba y rápidamente aceptó casarse con quien es su compañero de vida desde hace ya nueve años.

Florencia Peña es "La Puta Ama" y fue en su programa donde anunció los detalles más esperados de su boda con Ramiro. La conductora reveló: "La fecha es 19 de noviembre. Y después, el viernes siguiente hacemos otra fiesta, porque el 19 la hacemos en Salta, en Cafayate. Y el viernes 25 nos casamos acá en Buenos Aires".

Florencia Peña y Ramiro Ponce de León.

De esa forma la actriz reveló que tendrán doble celebración de casamiento, ya que como su prometido es de Salta, decidieron hacer una fiesta en los Valles Calchaquíes y otra acá en Buenos Aires. De esa forma, los invitados de ambos podrán ser parte de esta unión.

A poco de cumplir una década juntos, Florencia Peña y Ramiro Ponce de León están ultimando los preparativos de su casamiento. La conductora reveló que no harán una ceremonia religiosa, por lo que seguramente será por civil. Fiel a su sentido del humor, la artista sentenció: "Nos van a mandar una carta documento si nos casamod por iglesia".

Cómo se conocieron Florencia Peña y Ramiro Ponce de León

La pareja se conoció en el año 2013, en la fiesta de casamiento del hermano de Ramiro que se casó con una amiga de Florencia Peña. En principio sostuvieron una relación a distancia que terminó con él mudándose a Buenos Aires para terminar de consolidar el vínculo que crecía a pasos agigantados.

De aquel día en que se conocieron, Florencia Peña recordó la siguiente anécdota: “Te acercaste, me preguntaste si quería un daikiri, me ofreciste uno y no volviste más. A lo cual que 'si quiero la luna me la bajo', fui yo a buscarlo y le traje uno a él. Es tu parte salteña, sos lento. Me ninguneó y funcionó".

