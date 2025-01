Con el inicio del 2025, Telefe sorprendió al anunciar la retransmisión de “Pone a Francella”, el icónico programa de humor que marcó una época entre 2001 y 2002. Sin embargo, la noticia no fue tan bien recibida por Florencia Peña, una de las actrices que participó en varios sketches del show, quien expresó su descontento en una reciente entrevista.

El enojo de Florencia Peña por la vuelta de “Pone a Francella” a la TV

En diálogo con el ciclo de streaming “Sería Increíble” (OLGA), conducido por Nati Jota y Homero Pettinato, Peña fue consultada sobre sus sentimientos respecto al regreso del programa a la pantalla chica. “Para mí está pasado, no da que lo pasen de nuevo”, respondió sin titubear,

Si bien la actriz dejo claro su cariño por el proyecto y su admiración por Guillermo Francella, también fue contundente al señalar que el humor tiene una conexión directa con las épocas y que muchos de los sketches que formaron parte del programa no se adaptan al conecto social actual.

“Yo amé hacer ‘Poné a Francella’, amo laburar con Guille, creo que soy la mujer con la que más trabajo, nos entendemos muy bien, aprendí mucho de él, me divierto mucho con él, pero yo creo que el humor tiene que ver con las épocas. Si hoy vemos a Olmedo, uno puede entenderlo mirando para atrás y diciendo ‘ese es el humor del que nos reíamos’, pero si lo ponés hoy, no te reís. Me parece que están fuera de contexto”, reflexionó.

Entre los ejemplos que uso para argumentar su postura, Peña mencionó “El Manosanta”, un clásico de Alberto Olmedo, y también hizo referencia a su propio personaje en el sketch de “Sambucetti”, donde interpreta a una ejecutiva que acosa al personaje de Francella, un empleado de su oficina.

“Todavía me estoy preguntando si Sambucetti va...No tengo una decisión tomada. Me puse a pensar con esta cosa del feminismo y el acoso, pidiendo igualdad y respeto, ¿qué onda cuando es al revés? Si fuera un sketch de un tipo acosando a la mina, estaríamos cancelándolo”, analizó.

El conflicto con "La Nena"

Uno de los puntos más controvertidos que destacó Florencia Peña fue el sketch de "La Nena", protagonizado por Guillermo Francella y Julieta Prandi, donde se presentaba una relación inapropiada entre un hombre adulto y una menor de edad. “Era ilegal entonces, ya estaba mal. Lo que pasa es que Julieta Prandi era la chica del momento. Yo amo Poné a Francella, pero lo amé en su momento. No sé, me pregunto, si es un programa para verlo hoy”, sentenció.

Julieta Prandi

La decisión de Telefe de traer de vuelta este clásico generó un debate sobre la vigencia del humor de épocas pasadas y los límites de lo que se considera aceptable en la televisión actual. Florencia Peña, por su parte, dejó claro que su intención no es cuestionar el talento de sus compañeros, sino invitar a reflexionar sobre el impacto de los mensajes que se transmiten al público.

N.L