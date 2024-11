Lo que comenzó como unas idílicas vacaciones en el Caribe para Florencia Peña y su esposo, Ramiro Ponce de León, terminó con un giro inesperado: una fractura en la pierna de la actriz que complicó su regreso a la Argentina. Pero en lugar de tomarse la situación con frustración, Flor demostró una vez más su capacidad para reírse de sí misma y compartió con sus seguidores en Instagram el divertido, y también accidentado, momento que vivió en el aeropuerto junto a su marido.

En el video que publicó desde el aeropuerto, se puede ver a Flor en una silla de ruedas, con la pierna inmovilizada y cubierta con una bota ortopédica, mientras Ponce de León la acompaña entre risas y comentarios irónicos. Lejos de mostrarse mal por su caída, la conductora de Cantando 2024 eligió el humor como respuesta a este percance.

“Mejor me perjudica. Pegando la vuelta a casa. No se van a librar de mí tan fácilmente”, escribió Peña en la descripción del video, donde se la ve tratando de manejarse en el aeropuerto en medio de situaciones cómicas. Con una valija rosa brillante al lado y cubierta con un abrigo claro, Flor Peña lucía algo fastidiada por la imposibilidad de moverse con facilidad. En tono de broma, le pidió a su esposo que no la dejara sola: “¿Me querés decir qué hago acá yo sola? Si no veo porque no tengo los lentes”. A lo que Ramiro respondió con humor: “A propósito, la pedí que no te puedas mover. ¿Ves? Estás bien ahí”.

La conversación se tornó aún más graciosa cuando Flor Peña, entre risas, le dijo a su marido: “Yo también me estoy meando”. Ramiro, en sintonía con el tono irónico de la situación, le preguntó: “¿Qué hacemos?”. La escena continuó entre bromas, con la actriz ironizando sobre la falta de personal que pudiera atenderla “como ella se merece”.

El accidente de Flor Peña en sus vacaciones

Desde que comunicó su accidente, Flor supo llevar adelante la situación con su característico humor, transformando lo que podría haber sido una experiencia frustrante en un episodio cómico que logró arrancarle una sonrisa a su público. “Estoy muy hundida en la silla. No tengo un gran expertise”, confesaba desde el hotel, mientras Ponce de León intentaba pasar desapercibido con su esposa en silla de ruedas y sin llamar la atención de otros huéspedes argentinos. “Que nadie sepa que estoy quebrada. Van a decir: ‘¿Qué te pasó?’. Tratemos de que nadie se dé cuenta de que yo estoy así”, decía entre risas.

La vuelta de Flor Peña a Argentina, aunque accidentada, fue un claro reflejo de su espíritu optimista y su capacidad para afrontar los contratiempos con humor. Sus fans se divirtieron con el desopilante video que compartió, recordándoles que, incluso en los momentos más difíciles, una sonrisa puede ser la mejor medicina.

