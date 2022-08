Fuerte amenaza de Agustín Longueira, el guardaespaldas de Wanda Nara: “Se les acaba esta mentira”.

Agustín Longueira que se hizo nombrar en los medios por ser el guardaespaldas sexy de Wanda Nara, hizo una contundente amenaza de contar todo, si lo siguen ninguneando. Parece que el límite de la paciencia para el custodio está próxima a terminar, impulsado por los comentarios de Kennys Palacios.

“¡Tengo mil amigos gays! Y no todos son así. Pero cuando uno les dice que no, sos lo peor” comenzó la historia de Agustín Longueira, justo después de que se conocieran los dichos de Kennys Palacios tras el escándalo que se generó con la llegada de Wanda Nara al país y su supuesto irreversible divorcio de Mauro Icardi, donde se dijo también que la empresaria habría tenido un affaire con su custodio.

“Tengo muchas capturas para demostrar. Esto de hablar me saca. Si la gente supiera la verdad, de todo, se les acaba está mentira”, continuó Longueira en su posteo, junto a una de sus fotos en una tarde soleada.

“Desde el día uno me dijeron que decir y que no. Tengo pruebas y estoy tranquilo. No quiero fama, no la necesito. No me hagan enojar, no me busquen, porque la cuestión es que se hable bien o mal, pero que se hable”, agregó en su segunda historia, mucho más picante que la anterior.

La historia entre lo que pasó en la intimidad con Wanda Nara y su guardaespaldas parece que recién comienza. Recordemos que Longueira, según una publicación de El Trece, sostuvo que los dos habían tenido relaciones sexuales. "Lo único que te puedo decir es que con Wanda estuvimos las veces que quiso, donde quiso y cuando quiso".

Cuando se enfrentó a Wanda por estas afirmaciones, la esposa de Mauro Icardi lo negó, pero su guardaespaldas, que fue despedido, supuestamente por instrucción de Mauro Icardi, afirma lo contrario: "Ella dijo que no tenía ningún vínculo ni relación conmigo cuando no fue así. Eso me dolió más que nada, pero bueno, yo lo entendí que fue para salvar la pareja y la relación, para que no se hable de lo que pasó".

A estos cruces mediáticos entró Kennys Palacios, el mejor amigo y peluquero personal de Wanda Nara. "Qué tipo boludo, tengo charlas donde pide ayuda para estar en los medios y piensa que de esta manera ya entró", y cerró su comentario: “Tan básico hablando mentiras y jamás entró a ninguna casa, jamás durmió en un sillón y jamás nada”.

Wanda Nara presumió su anillo de bodas

Rumbo a Francia y luego de haber dejado los medios argentinos revolucionados por las dos bombas que explotaron a su llegada al país, entre ellas el audio que le mandó su empleada Carmen, donde le decía que va a separar de Mauro Icardi, Wanda Nara posó desde un cómodo y lujoso sillón con su mano en la frente para que se vea en primer plano su anillo de bodas.

Wanda Nara se despega de los comentarios de un divorcio dicho por ella misma, y con una generalizada respuesta de que se va a reunir con su familia, sin mencionar de manera puntual a Mauro Icardi, la empresaria abordó el avión que la alejó de las cámaras y los micrófonos de la prensa nacional.