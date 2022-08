Agustín Longueira, el guardaespaldas de Wanda Nara, aseguró que estuvieron juntos: "Las veces que quiso"

Wanda Nara confesó que está tramitando el divorcio de Mauro Icardi en nuestro país y como era de esperarse, sus declaraciones trajeron cola. En esta oportunidad fue Agustín Longueira quien por primera vez rompió el silencio sobre el vínculo que tuvo con la empresaria cuando trabajó con ella.

Cabe recordar que Agustín fue el guardaespaldas de Wanda Nara durante su estadía en Argentina a fines del año pasado, en medio del escándalo de la primera temporada del Wandagate. Sin embargo, con la noticia del divorcio, rompió el silencio sobre lo que pasó entre ellos en aquel entonces.

Wanda Nara con Agustín Longueira.

En diálogo con Federico Flowers para el programa radial "Café Concepto", el seguridad de la empresaria reveló que tuvieron varios momentos a solas y que estuvo a su disposición las 24 horas del día durante dos meses y se sinceró al manifestar que no le gustó cuando Wanda negó el vínculo entre ellos.

"Siempre fui un caballero, trabajé siempre muy profesional. Todo lo que ella quiso lo tuvo, yo hice todo lo que ella me pidió", sentenció Longueira. Y al ser consultado sobre la veracidad de haber tenido relaciones sexuales con la esposa de Mauro Icardi, se animó a responder: "Lo único que te puedo decir es que con Wanda estuvimos las veces que quiso, donde quiso y cuando quiso".

La palabra del guardaespalda de Wanda Nara

"Ella dijo que no tenía ningún vínculo ni relación conmigo cuando no fue así. Eso me dolió más que nada, pero bueno, yo lo entendí que fue para salvar la pareja y la relación, para que no se hable de lo que pasó", sentenció el guardaespaldas de Wanda Nara.

Como si eso fuera poco, Agustín detalló lo que le aconsejó a Wanda cuando le contó su situación con Mauro Icardi: "Le dije que si no estaba bien no era recomendable seguir para estar mal siendo que los dos son jóvenes y tienen toda la vida por delante y si tienen que rehacer su vida con otra persona, que lo hagan".