Fuerte cruce entre Fernanda Callejón y Rocío Oliva: "Estás de joda"

Rocío Oliva está, otra vez, en el centro de la tormenta después de un fuerte cruce con María Fernanda Callejón.

Según informaron en Los ángeles de la mañana, las panelistas de Polémica en el bar discutieron acaloradamente durante la cena que organizó el staff para celebrar el fin de año.

"Hace tres semanas que se murió Diego y vos estas acá de joda", le habría dicho la morocha a la ex de Diego Maradona. "No te mereces haber sido mujer de Diego Maradona", contó De Brito sobre este entuerto.

Aunque no hay más información de esta discusión, en el ciclo de El Trece afirmaron que los demás compañeros intentaron calmar las aguas para que no trascienda. "Las dos tienen una posición tomada en el tema Maradona. Fernanda fue pareja de Guillermo Coppola mucho tiempo, es muy amiga de Claudia, de Dalma y Gianinna. Tuvieron cruces en el programa por cosas que se contaban. Y Callejón le dijo a Rocío que Claudia no había sido la que no la dejó entrar al velorio de Diego”, contó el conductor.

"El clima estuvo denso, lo van a desmentir las dos pero es real", agregó Ángel. "Después de la cena, se fueron algunos a un bar a tomar algo y Callejón sacó todo lo que tenía adentro. Estaba caliente. Se puso violenta la cosa y tuvieron que intervenir. Tampoco una violencia fata. No llegaron a las piñas ni nada por el estilo. Callejón le empezó a decir de todo a Rocío”, disparó.

La filosa frase de Oliva contra Claudia Villafañe

Después de haber sido "vetada" del velatorio de Diego Maradona, Rocío Oliva no tuvo pruritos de atacar sin filtro a Claudia Villafañe. Durante las últimas semanas, la futbolista acusó a la mamá de Dalma y Gianinna de ocultar a su pareja Jorge Taiana pero su colega, Luciana Salazar, aseguró que los motivos de esta decisión fueron meramente económicas.

"Yo no entiendo cómo una mujer puede esconder tantos años a su marido o novio. Estamos hablando de una relación que existe hace 17 años", disparó Rocío y "Luli" agregó: "Él era celoso. Tal vez había un pacto entre ellos, que formó parte del arreglo en el divorcio".

"¿Qué pacto? ¡Si Diego tuvo más mujeres", añadió Oliva.