Dyhzy, hijo de Alberto Fernández tomará una drástica decisión con su identidad

Dyhzy una vez más logró estar en boca del todo el mundo. En una nueva entrevista, el único hijo de Alberto Fernández habló de todo y se centró en cuestiones de su identidad.

"Mi nombre del DNI no es un nombre con el que me sienta cómodo y pido que no me llamen por él. Me he planteado cambiarlo por Tani que es como me llaman todas las personas que me quieren", sentenció a Julio Leiva para el segmento Caja Negra de Filo News.

Con respecto al último año, quizás uno de los desafíos más grandes para Dyhzy fue la exposición en los medios de comunicación y cómo es su relación: "Es una batalla que siento que ya la perdí. Cuando hacen una nota sobre mi, de qué me sirve estar quejándome y estando mal por cómo se me identifica y se me objetiviza", indicó. Y agregó al respecto: "También siento que lo hacen para buscar una reacción de mi. Pero por otro lado, si no salgo a aclarar eso quién lo va a hacer".

Además En cuanto a su día a día, el joven continúa con su trabajo como diseñador gráfico en una aseguradora. "A mi no me mantiene nadie ni quiero que lo hagan. No dejo mi laburo porque es lo que me da de comer", explicó y sumó que tiene otros ingresos extra como ilustrador, marketing digital y cuestiones relacionadas a la música.