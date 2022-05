Fuerte mensaje de la ex mujer de Daniel Osvaldo: "Lucho con uñas y dientes"

Elena Braccini, ex pareja de Daniel Osvaldo, hizo un fuerte descargo en redes sociales y aclaró cómo es su situación con el ex futbolista.

La modelo italiana, mamá de dos de las hijas del deportista, se refirió la batalla legal con el músico por la manutención de las dos niñas.

"Pasé 6 horas en el juzgado por la causa penal... esta historia lleva más de 10 años, lucho con uñas y dientes para que un padre asuma sus responsabilidades, al menos económicas, ya que podemos ahora olvidate de los afectivos… pero a quien le importa, vive tanto al otro lado del mundo y no hay forma de avisarle nada…. intenta ser una estrella de rock", dijo Elena en su post de Instagram.

El descargo de Elena Braccini, la ex de Daniel Osvaldo

Luego, se refirió a su relación actual con Gianinna Maradona y la proximidad de su boda. "Se acerca la boda con la hija de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, recientemente fallecido. ¿Crees que tiene tiempo para pensar o para llamar o para escribir a sus hijas? Entre otras cosas, estamos en una era en la que no es difícil comunicarse porque con facetime, zoom, Google Meet o el whatsapp más banal, se podían escuchar todos los días... pero él no... no tiene tiempo. , ni por los míos, ni por los hermanos de mis hijas", disparó con crudeza.

No es la primera vez que Elena Braccini da la cara sobre la situación actual de Daniel Osvaldo con sus hijas. Días atrás, la mujer habló con LAM sobre este duro momento que atraviesa y lanzó una advertencia para Gianinna Maradona.

“Me da tristeza porque ella se va a meter en una historia que le va a hacer mucho mal. No la conozco, pero creo que es una mina inteligente y no entiendo por qué está con él”, dijo.

Elena Braccini, ex mujer de Daniel Osvaldo.

“Daniel hace dos años que no ve a sus dos hijas y meses que no habla con ellas; no le importa. Y ahora se hace el padre del hijo de Gianinna, no le importa nada de nada, es todo mentira", agregó.