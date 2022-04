La feroz advertencia de Elena Braccini, la ex de Daniel Osvaldo, a Gianinna Maradona: "Le va a hacer mucho mal"

Elena Braccini, la madre de las dos hijas italianas de Daniel Osvaldo, le hizo una fuerte advertencia a Gianinna Maradona.

“Cuando vi el posteo (de su reconciliación) me pareció tan ridículo, yo creo que ella está en un momento difícil de su vida; todos sabemos lo que pasó, y estamos muy tristes”, comenzó diciendo la italiana en comunicación con LAM-

“Me da tristeza porque ella se va a meter en una historia que le va a hacer mucho mal. No la conozco, pero creo que es una mina inteligente y no entiendo por qué está con él”, agregó sin filtros.

Para el final, Braccini cerró: “Daniel hace dos años que no ve a sus dos hijas y meses que no habla con ellas; no le importa. Y ahora se hace el padre del hijo de Gianinna, no le importa nada de nada, es todo mentira; es para conquistarla y después va a pasar lo mismo”.

El fuerte cruce de Daniel Osvaldo y Ángel de Brito

Daniel Osvaldo, tras dar un show a sala llena, publicó una serie de Historias de Instagram para responder a Ángel de Brito que habló de él en LAM.

El novio de Gianinna Maradona mostró que el conductor había dicho que no tenía mucha convocatoria en sus presentaciones y luego publicó una foto del lugar, con mucha gente.

"La posta", señaló Daniel Osvaldo. Y luego escribió: "Contala como quieras salamín".

"El chiste con el apellido y la sexualidad habla de los problemas madurativos de este violento y padre abandónico", escribió primero el conductor.

Su segundo tweet fue: "Se ve que le molesto que diga que canta como el or**. Bueno…".