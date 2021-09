Fuertes rumores de romance de Mariano Martínez: "Estuvieron toda la noche..."

Desde su separación con Camila Cavallo, Mariano Martínez mantuvo un perfil bajo y no blanqueó ningún romance.

Tras la ruptura, algunos rumores lo vincularon a Silvina Escudero pero el actor desmintió fervientemente estos dichos. Sin embargo, una nueva información sobrevuela en el ambiente y, al parecer, el "rey de Tik Tok" tendría un nuevo amor.

Fuertes rumores de romance de Mariano Martínez con Lourdes Puppi.

Según informaron en Mañanísima, Mariano Martínez fue visto muy cerca de Lourdes Puppi, ex participante de Combate. "Los vieron charlando toda la noche en una mesa de un boliche", dijo la periodista Estefanía Berardi.

"Es profesora de educación física, una bailarina buenísima. Hasta hace poco estaba de novia, pero le mandé un mensaje y me dijo que ya no estaba más de novia", agregó la panelista.

Fuertes rumores de romance de Mariano Martínez con Lourdes Puppi.

De acuerdo a estos datos, Martínez y Lourdes estuvieron en un reconocido lugar de Palermo y la misma Lourdes reconoció el encuentro. "Me dijo que tiene muy buena onda con Mariano, y cuando le pregunté si pasó algo, no me contestó…", contó Berardi.

Fuertes rumores de romance de Mariano Martínez con Lourdes Puppi.

AM