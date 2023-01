Gerard Piqué hizo un despido masivo en su empresa y lo amenazan con filtrar información

La repercusión de la canción de Shakira y Bizarrap fue muy fuerte en la vida de Gerard Piqué. El ex futbolista atraviesa malos momentos económicos, una crisis amorosa con Clara Chía Martí y despidos masivos en su empresa Kosmos.

El periodista español Jordi Martín, quien siguió muy de cerca todos los movimientos de Gerard antes de la separación con Shakira, informó a través de sus redes que los despidos masivos revolucionaron la empresa y que Piqué no dio la cara. "Gerard Piqué despidió a varios de sus trabajadores, algunos de ellos muy cercanos a él, con el que llevaban años trabajando. No tuvo ni la valentía de hacerlo personalmente", expresó Jordi Martín.

Gerard Piqué y Clara Chía Martí

Al parecer, la mala gestión del ex jugador desembocó en un recorte de personal y, mientras Piqué se encontraba en Francia, encargó a uno de sus colegas el anuncio de los despidos. Los ex empleados cuestionaron la actitud de cobardía y, según el periodista, filtrarán información privada de Gerard si éste no les da una respuesta inmediata.

La irónica respuesta de Piqué a Shakira con un reloj Casio

"Delegó en una persona para que así se lo hiciese saber a los que hasta ahora han dado siempre la cara por él. Hay un malestar enorme en Kosmos y ojo porque me aseguran que, al sentirse traicionados, pueden salir muchos trapos sucios”, finalizó el periodista español. Hasta el momento, Gerard Piqué no respondió a las acusaciones.

Gerard Piqué engañó a Clara con una abogada

En medio del escándalo parece que el empresario no terminar de solucionar sus problemas que salta directamente a otro. La prensa española, incluido Jordi Martín, asegura que Piqué engañó a Chía Martí con una joven abogada. "¿La conocés, Gerard Piqué? Luego que no te extrañe que Shakira te tire el mundo entero encima tuyo", escribió Jordi en su cuenta de Instagram junto a la fotografía de la nueva amante. Se trata de Julia Puig Gali, una de las abogadas que participó en el divorcio entre Shakira y Piqué.

