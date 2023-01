Shakira y Piqué a días de un nuevo conflicto

Desde que Shakira y Piqué anunciaron el final de la realización todo ha sido motivo de conflictos, que lejos de terminar todos los días se agregan nuevos capítulos. El domingo, Milan, cumplirá diez años, y Sasha lo hará la próxima semana, la celebración familiar de los hijos no escapa a la disputa.

La segunda mitad del 2022 fue movida para la cantante y el ex futbolista. Fin de un matrimonio, retiro de la actividad deportiva para Gerard y la aparición de una tercera en discordia, Clara Chía Martí que posteriormente se dio a conocer que era la nueva novia del ex de Shakira.

Clara Chía Martí la actual de Gerard Piqué Caption

El domingo cumple 10 años Milan Piqué y el 29 lo hará Sasha, con lo cual todas las miradas están dirigidas a la organización de los eventos tan importantes para cualquier niño. Atrás quedan los festejos en la mansión de Barcelona con la compañía de sus cuatro abuelos, William y Nidia padres de Shakira y Joan y Montserrat, padres de Piqué.

Como en toda separación las amistades también se ven impactadas, ya que además luego del lanzamiento de la canción de Shakira en colaboración Bizarrap, distintas celebridades cercanas a la pareja tomaron parte y hasta se expresaron públicamente.

Shakira y Bizarrap

El cumpleaños de Milan Piqué genera más interrogantes que certezas. Los más de 80 millones de seguidores de la colombiana y los casi 22 millones de Gerard se preguntan si habrá festejo compartido o los hijos tendrán cumpleaños por separado.

Shakira de vacaciones con sus hijos

Shakira, días pasados volvió a ser noticia tras colocar una bruja en su balcón mirando hacia la casa de sus ex suegros, con lo cual todo indica que el clima no es muy armónico. “Claramente” la situación todavía no está como para un festejo ensamblado junto al ex futbolista, su novia y la cantante.

Las hipótesis se multiplican, los hijos de Shakira y Piqué aún están en Barcelona por sus compromisos escolares. El 22 de enero coincide con la cuarta jornada de la Kings League, cuyos 6 partidos se retransmitirán en directo desde el canal oficial de Twitch, por lo que es muy probable que el fundador de Kosmos y presidente de dicha liga esté presente en el set comentando las jugadas junto a Ibai y otros participantes.

Shakira postergó momentáneamente su mudanza a Miami, así que también es posible que debido a la delicada salud de su padre aproveche para compartir con él ya que se encuentra en la Clínica Teknon-Quirón, en Barcelona.

Habrá que esperar hasta el domingo, día en que Milan Piqué sople las velas y se develen los interrogantes.

GR