El éxito de la session 53 de Bizarrap y Shakira parece haber alterado completamente la vida del ex jugador de futbol. Fuentes españolas confirman que Gerard Piqué le regaló una cirugía estética a Clara Chía Martí para consolarla por las fuertes repercusiones de la canción.

Luego del estreno del tema musical, periodistas españoles le confirmaron a Juan Etchegoyen que Chía Martí se instaló en la casa de sus padres y evitó todo contacto social con el afuera. Incluso, empleados de la empresa Kosmos, de Gerard Piqué, aseguraron que también dejó de ir a trabajar por toda la polémica. Jordi Martin, periodista español, confirmó que Piqué le regaló, a pedido de disculpas, un aumento de labios a Clara.

Gerard Piqué habría pagado la cirugía de labios de Clara

"Tenías complejo de inferioridad con Shakira. Te sentías pequeñito a su lado. Necesitabas una niña de 23 años para reírte las gracias. Lo que eres es un inmaduro. A Clara creo que hace unos días le pagaste los labios, ¿no?", escribió Jordi Martin desde sus redes sociales. A su vez, confirmó que la pareja no atraviesa su mejor momento y Clara es buscada por todos los medios españoles para escuchar una respuesta por parte de ella.

La irónica respuesta de Gerard Piqué a Shakira

Y es que al parecer, Gerard Piqué y Clara Chía Martí se encuentran en crisis luego de una específica frase en el descargo musical de Shakira. Se trata de "Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques". Jordi Martin también aseguró que Piqué había intentado solucionar las cosas con Shakira, pero la cantante colombiana decidió terminar todo y es por esta razón que el ex jugador de futbol quiso llamar la atención utilizando los elementos que la artista nombró en la session.

El Kun Agüero e Ibai se burlaron de Gerard Piqué por la canción de Shakira

Luego de haber estado junto a Piqué en el comienzo de la Kings League, Sergio Kun Agüero e Ibai hicieron una parodia del videoclip del productor argentino y la colombiana para burlarse de Gerard. El jugador y el streamer llevaron la parodia a otro nivel y adaptaron con efectos especiales los colores del estudio de Bizarrap. Incluso, el Kun Agüero tomó el rol del productor argentino, mientras que Ibai gesticulaba detrás de él interpretando a Shakira.

