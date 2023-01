Clara Chía Martí se enojó por una frase de la canción de Shakira a Piqué

Shakira estrenó la BZRP Music Sessions, Vol. 5​3 junto a Bizarrap y abrió una puerta al infierno para Gerard Piqué, quien al parecer no atraviesa su mejor momento con Clara Chía Martí, su actual novia. Según sostienen varios medios españoles, la pareja tiene varios problemas que se desataron luego de que la colombiana estrenase su último hit, que ha permanecido primero en los charts durante días.

Según comentan, Clara Chía Martí no habría reaccionado para nada bien al escuchar algunas de las estrofas de la canción que Shakira lanzó con Bizarrap y que dejó pensando a la nueva conquista del futbolista

La frase de la canción de Shakira con Bizarrap que le molestó a Clara Chía Martí

Desde el programa Sálvame sostuvieron que Chía Martí se preocupó por la frase: “Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques”, porque esto indicaría que en algún momento su ahora novio habría intentado reconciliarse con su ex. Especulaciones que claro, no le han gustado nada a la joven catalana de 22 años.

Desde el estreno del tema, Clara Chía se refugió en casa de sus padres, aunque también se la vio junto a Piqué dentro de un auto. Atenta a los paparazzis, la estudiante de relaciones públicas siguió su rutina habitual al presentarse a trabajar en la productora Kosmos que preside su novio.

Clara Chía junto a Gerard Piqué.

Sin embargo, hay quienes dicen que puertas adentro ella está cansada de que Shakira la utilice como blanco de críticas. Y hasta estaría molesta de que Gerard tenga que seguir viendo a su "archienemiga pública". Después de todo, es la madre de sus hijos.

Según contaron en el diario La Vanguardia, se produjo un encuentro fugaz entre Shakira y Gerard Piqué. Fue cuando el exfutbolista recogía a sus hijos en la casa en la que convivía junto a Shakira. Llegó en su auto de siempre y no en el Twingo como lo hizo en la Kings League.

Gerard Piqué y su intención de demandar a Shakira tras la BZRP Music Sessions, Vol. 53

Gerard Piqué se reunió con su equipo de abogados para averiguar si existía la posibilidad de demandar a su ex por la canción que acumuló miles de reproducciones en cuestión de horas, la BZRP Music Sessions, Vol. 53.



Shakira junto a Bizarrap en la BZRP Music Sessions, Vol. 53, la canción en donde la colombiana hace referencia a Clara Chía Martí.

Aunque las referencias del tema van apuntadas hacia Piqué y su pareja Clara Chía Martí, el problema para el jugador aparece “al no haber referencias explícitas a su persona” por lo que “podría salir perdiendo en un hipotético juicio”.

Según El programa de AR Clara “se cansó” de la actitud de Shakira en sus canciones. Sin embargo la joven sabe que “es el precio que tuvo que pagar por enamorarse de un hombre que en su momento estaba comprometido y con familia”.