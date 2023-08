Germán Martitegui derritió las redes con un tierno video de sus hijos dedicado a Donato De Santis

Germán Martitegui contó el año pasado que sus dos hijos, Lorenzo Martitegui y Lautaro Martitegui, siguen una rigurosa nutrición en su casa.

"El día comienza con frutas. No comen harinas blancas ni azúcar, solo hidratos de alta calidad. Y los premios que reciben son dátiles o damascos deshidratados", señaló el exjurado de MasterChef a Infobae. También dijo haber puesto atención en el efecto que la comida tiene en nosotros recién al ser papá. Hasta entonces, “un cocinero soltero con dos restaurantes manoteaba algo en la heladera para llevarse a casa”.

Germán Martitegui con sus hijos.

Luego, Germán Martitegui indicó: “Jamás metería en las cabecitas de mis hijos que la idea de felicidad es una hamburguesa de cadenas de comidas rápidas”, resaltó en la nota. “Me niego a que crean que la diversión es... ¿qué? ¿Papas fritas? ¿Con sal? ¿Con aceite hidrogenado? ¡No!”.

Germán Martitegui con sus hijos.

Por último, Germán Martitegui contó que en su casa no solo hay batalla de almohadas. "Lorenzo y Lautaro también juegan a identificar verduras y hortalizas. Y, además, ya saben pelar habas. Quiero que interpreten que lo lindo de nuestros planes también es lo saludable y que hay cosas ricas en ese contexto. Ahora sí, como será inevitable su salida al mundo, no sé qué pasará durante los primeros cumpleaños de sus compañeritos...Tal vez me odien cuando conozcan la gaseosa o el dulce de leche. Ya veremos”, aseguró el chef.

Los hijos de Germán Martitegui.

El tierno video de los hijos de Germán Martitegui

Esta tarde, Germán Martitegui compartió en sus redes un video que enterneció a todos sus seguidores.

Allí, aparecían sus dos hijos y les preguntaban qué habían comido. Con acento italiano, los pequeños contaron que su menú había sido spaguetti.

De esta manera, Germán Martitegui demostró que sus hijos aprecian la comida italiana tanto como su colega, Donato De Santis y por eso lo arrobó a modo de dedicatoria.

Además, dejó en claro que también disfrutan de un buen plato de pastas a pesar de contener harinas.