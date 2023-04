La razón por la cual Germán Martitegui no habla de los hijos que tuvo por subrogación de vientre

Germán Martitegui es parte del exitoso reality de cocina Masterchef, conducido actualmente por Wanda Nara. Mediante su conocimiento y pasión por la profesión, el cocinero se ganó el corazón de todos los televidentes. Sin embargo, poco se sabe de su vida privada y de su personalidad fuera de la pantalla y al parecer, el jurado tiene una razón muy particular por la cual tomó esta decisión.

El cocinero es padre de dos niños, Lautaro y Lorenzo, quienes protagonizan muy de vez en cuando posteos en su Instagram o anécdotas en entrevistas. Si bien ya los presentó en la televisión, Germán Martitegui elige no dar detalles sobre la madre de los hijos o su pareja, así como tampoco sobre su estilo de crianza monoparental.

Lautaro y Lorenzo, los hijos de Germán Martitegui.

Es que para poder traer al mundo a los pequeños, el jurado de Masterchef tuvo que subrogar un vientre, un método menos convencional que podría confundir a Lautaro y Lorenzo a tan corta edad, por lo que Germán Martitegui deberá tener una conversación con sus hijos explicándoles la realidad. Desde el medio Paparazzi pudieron conocer el punto de vista del cocinero sobre su decisión de mantener en la oscuridad este aspecto de su vida familiar. “Él lo quiere hablar con los chicos antes que nadie, y después se verá”, comentaron allegados.

Las fuentes aseguraron que Germán Martitegui está en uno de los mejores momentos personales, disfrutando cada momento con sus hijos, por lo que no ve una razón necesaria para dar detalles sobre un tema que involucra a sus hijos, el cual ellos deberían ser los primeros en enterarse. “Él cree que mezclar las cosas no lo ayudaría para ser feliz en este momento de su vida”, aseguraron.

Germán Martitegui.

Germán Martitegui habló sobre la alimentación de sus hijos y reveló que no comen carne en su casa

Germán Martitegui es reconocido en los medios por ser muy exigente en cuanto a la preparación de carnes, por lo que la revelación sobre el plan de alimentación que diseñó para sus hijos fue una verdadera sorpresa.

Los hijos de Germán Martitegui.

En diálogo con María Laura Santillán, el cocinero explicó que en su casa no se come carne. “Ahora nosotros somos vegetarianos, así que no entienden que yo coma carne en televisión”, comenzó explicando. La periodista quedó impresionada por la decisión del jurado de Masterchef, por lo que le retrucó: “¿No te da miedo cuando conozcan el resto de los alimentos?”.

Sin embargo, Germán Martitegui aclaró que los niños pueden comer lo que quieran, pero en su casa siempre se van a comer cosas sanas. “Hay un momento que, con los hijos, salen a la calle, vos ya les dijiste lo que podías... Van a los cumpleaños y parecen dos chicos muertos de hambre porque están al lado de la mesa de los alfajores de maicena y comen uno detrás del otro”, agregó.

