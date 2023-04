El chef Germán Martitegui habló esta semana con la periodista Maria Laura Santillán en su segmento de entrevistas de Infobae. Tocaron varios temas, entre ellos, la alimentación de sus dos hijos, Lorenzo (4) y Lautaro (3).

Germán Martitegui es reconocido en las cocinas, y mucho más en MasterChef Argentina, por ser el experto en carnes, pero, en su casa es vegetariano y ahí empieza parte del drama que ahora vive con sus hijos en casa.

Germán Martitegui.

“Ahora nosotros somos vegetarianos, así que no entienden que yo coma carne en televisión”, le contó el chef a Maria Laura Santillán. “Los otros días me vieron comiendo carne en televisión y fue un shock”.

“¿No te da miedo cuando conozcan el resto de los alimentos?”, interrogó la periodista. “Sí”, respondió Martitegui algo incómodo con la pregunta. Luego remarcó: “Ellos son libres de comer lo que quieran. En casa van a comer bien. Cosas que son sanas”.

Lautaro y Lorenzo.

Lorenzo, Germán y Lautaro.

Germán fue más realista y aclaró que está consciente de que afuera van a comer otras cosas: “Hay un momento que con los hijos, salen a la calle, vos ya les dijiste lo que podías… Van a los cumpleaños y parecen dos chicos muertos de hambre porque están al lado de la mesa de los alfajores de maicena y comen uno detrás del otro”.

“Vuelven de los cumpleaños con la panza redonda… ¡Pero bueno, que lo disfruten!”, aseveró Germán Martitegui sobre sus dos hijos.

Germán Martitegui sobre las bebidas cola en la dieta de sus hijos

Si algo está prohibido en la casa del chef, son las bebidas azucaradas o de cola. Hace unos años, en una entrevista con Germán Paoloski, el chef contó cómo fue la reacción cuando uno de sus hijos probó por primera vez la bebida de cola.

«Lo estaba probando y me miraba como diciendo “papá, no tenés derecho, me privaste de esto por tres años”. De hecho, no saben cómo se llama», contó en su momento el chef.

Lorenzo y Lautaro.

“Quiero más de eso marrón”, comentó el chef, a cómo se refirió uno de sus hijos a la bebida cola. "Mis hijos tal vez me odien cuando conozcan la gaseosa y el dulce de leche, veremos", agregó Germán Martitegui en su charla con el periodista de Telefe.

