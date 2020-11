A 18 días de la muerte de su padre, Gimena Accardi volvió a las redes sociales con un emotivo mensaje

A escasas semanas de la muerte de su papá, Hugo, Gimena Accardi utilizó sus redes sociales para contar cómo se siente y cómo está pasando estos difíciles días. En sus Instagram stories, la esposa de Nico Vázquez agradeció por todo el amor que recibe.

"Aprovecho para agradecerles el amor, los mensajes y el cariño. Estoy de a poco volviendo a la vida, después de tantos días, y no quería dejar de agradecerles y mandarles besos", afirmó.

Hugo Accardi falleció el 13 de octubre pasado luego de haber estado 55 días internado a causa del Coronavirus. En ese momento, la actriz había compartido un profundo mensaje para él: "Te amo pá, te lo dije mil veces mientras te hacía masajes en la cabeza, en los pies, en las orejas y mientras te daba fuerte la mano. Te acaricié todo lo que pude y te conté cosas lindas. Sé que me escuchabas, incluso abriste tus ojos miel para mirarme y sonreírme varias veces. Te amo, fuiste un gran padre y te lo pude decir y agradecer en vida, me quedan todos los lindos recuerdos y una infancia feliz".

"Gracias por decirme que era tu orgullo y por reírte fuerte cada vez que me veías arriba de un escenario. Peleaste como un campeón durante 55 días, durante ese tiempo fuiste el milagro del Finochietto, ningún cuerpo en tus condiciones resistió tanto. Sé que querías vivir, porque amabas la vida, pero también sé que ahí donde estás ahora estás en paz y rodeado de gente que amás mucho. Seguro mamá te espera con un fuerte abrazo y tus viejos también, te amo pá. Me quedo con tu libro, tus cuentos, dedicatorias y tus textos escritos a mano en cualquier hoja que encontrabas, me quedo con nuestros chats que son pura risa y amor, con nuestras últimas videollamadas para levantarte el ánimo, y con los vinos que nos tomamos alguna que otra vez...", expresó además.

La actriz se sostuvo de sus familiares y su esposo, quien también compartió su dolor y despidió a su suegro: "Hasta siempre, Huguito. Cuántas enseñanzas dejás. Gracias por tantos años de amor, tantas charlas compartidas, tantos River vs Boca disfrutados, vinos y abrazos que extrañaré tanto. Sos de las personas que más me han dicho 'te amo' en mi vida. Qué manera de festejar lo que nos pasara, sostenernos si lo necesitábamos, reír fuerte en un teatro hasta distraer a la platea".