La reconocida modelo e influencer, Nicole Neumann, viene de tener un fin de semana realmente movido y de presenciar junto a su toda familia el bautismo de Cruz Urcera que el 18 de noviembre cumplió cinco meses. La mujer que también es madre de Indiana, Allegra y Sienna Cubero pudo disfrutar de esta celebración familiar en Punta del Este, Uruguay, con unos muy bonitos looks que compartió en sus redes sociales. Gege Neumann es a quien la modelo y Manu Urcera depositaron su confianza para que sea la madrina del pequeño, además del parentesco que ya tiene por ser su tía.

El bautismo de Cruz Urcera.

Tras esta celebración en familia que reunió también a varios amigos de ambos padres, la expareja de Fabián Cubero se hizo presente en Buenos Aires para ser parte de "Los 8 escalones", programa que se transmite por El Trece, con un hermoso y cómodo look.

Nicole Neumann se presentó a "Los 8 escalones" a pleno glamour y brillos

En su cuenta de Instagram con más de dos millones de seguidores, Nicole Neumann habitualmente comparte diferentes posteos entre imágenes y videos en los que pueden observarse acontecimientos con familiares y amigos, viajes, looks, mascotas rescatadas y en adopción, entre otras cosas. Durante el fin de semana utilizó su feed y las historias, dos herramientas que presenta la plataforma digital perteneciente a Meta, para mostrar toda la intimidad del bautismo de Cruz Urcera. Pero ese suceso familiar ya pasó y actualmente tuvo que afrontar otros compromisos laborales y uno de ellos la tuvo asistiendo a "Los 8 escalones".

Para esta oportunidad, la compañera de vida de Manu Urcera llevó un puesto look que desbordó glamour y también tiene un toque llamativo. En la prenda superior, puede verse un top cruzado negro que posee tiras finas brillantes plateadas y, en la prenda inferior, se observan unos pantalones ajustados de color negro semitransparentes y que poseen detalles brillantes que llaman la atención.

Nicole Neumann.

Nicole Neumann.

Para terminar la descripción del bonito look de Nicole Neumann posee tacones puntiagudos oscuros. De esta manera, es clara la preponderancia del negro en su look pese a también tener detalles brillantes que complementan de una gran manera. Cabe destacar que su peinado es recogido con algunos mechones sueltos que enmarcan su rostro y culminan haciendo que sea un look totalmente cómodo, perfecto para una noche especial y que, además, evidencia una nueva oportunidad en la que da cátedra de estilo y más en temperaturas como la que se vienen dando en Buenos Aires.

BL