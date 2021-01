Graciela Alfano comanda una campaña para expulsar a Yanina Latorre de los medios

La relación entre Graciela Alfano y Yanina Latorre es una tensa y hasta de enemigas. Pero nadie pensó que llegarían a extremos. Ahora la actriz pone la relación en un punto sin retorno. A través de un popular sitio para recolectar firmas llamado Change.org, la ex vedette firmó y compartió una petición para que la panelista abandone los medios de comunicación.

"Petición · Quiero a Yanina Latorre fuera de los medios", es el proyecto en el que Alfano estampó su firma virtual, y que ahora cuenta con mayor visibilización luego de haberlo compartido en su cuenta de Twitter. El pedido rápidamente tomó fuerza y se volvió viral.

Petición · Quiero a Yanina Latorre fuera de los medios · https://t.co/gmFids6jRz https://t.co/5Q34XYJme1 — Graciela Alfano (@iconoalfano) January 16, 2021

Una mujer llamada Noelia Carolina Díaz fue la creadora del proyecto y les envió un fuerte mensaje a Mandarina (productora de LAM) y a Radio Mitre, emisora en la que la mediática trabaja.

“Quiero a Yanina Latorre afuera de los medios. Se burla de pacientes con Parkinson, se burla del cáncer e invita a los jóvenes a que se droguen. Invita a nenas de 10 años a ver pornografía”, dicta el epígrafe de la petición, recordando algunas de las polémicas que panelista protagonizó con Nacha Guevara y su hija, Lola, en el Cantando 2020, y también las transmisiones por Instagram con Lizardo Ponce, entre otras cosas.

Pero eso no fue todo, Alfano fue por más sumando un picante mensaje en la red social del pajarito tras conocer que ya habían pasado las 10 mil adhesiones.

"¡Felicitaciones gente! En una noche 10.000 firmas. ¿Todavía creerá que la aman?", disparó Grace sin filtro, dando pie a un nuevo escándalo.

La advertencia de Angel de Brito a Yanina Latorre: “Si hablás con otro canal, estás despedida”

Yanina Latorre está en boca de todo el mundo después de vacunar contra el Covid- 19 a su madre, Dora Camaño. Es por eso que todos los medios nacionales despertaron el interés por su opinión al respecto.

En Los ángeles de la mañana, la periodista se defendió de las críticas, le respondió a Jorge Rial y a Rolando Graña que se hicieron eco del tema, pero no se escapó de un reclamo de Ángel de Brito sobre su exclusividad.

“¿Quién te llamó de Telefe?, ¿No saben que trabajás acá?”, le consultó el periodista. “Del programa de Vero Lozano…”, contestó la esposa de Diego Latorre. “¿Qué hace Lozano que te llama? ¡Está loca!”, “increpó” también el conductor . “Bueno, qué se yo… Una nota, no me parece mal. Les dije a todos que no”, aclaró la mamá de Lola.

“No podés, querida. Estás despedida si das una nota en otro canal”, le advirtió Ángel. “Obvio, ya lo sé, no me animaría...”. “¿Y de América quién te llamó? Rial, Graña…”, preguntó con ironía Ángel.

“Todo lo que decían ayer en lo de Graña, era todo desinformación. Ahora, me está llamando Mauro Viale, me está llamando Chiche Geblung, de TN, de La Nación”, redobló la apuesta Latorre.

“No le contesto a nadie, igual. Lo de acá, de Telemundo, me llamaron y me grabaron sin avisarme, que yo estaba por vacunar a mamá. Y después decidí no hablar con nadie, porque estoy de vacaciones”. “Con Chiche podés hablar. Con todos los demás, no…”, sentenció De Brito.

“Todos los extranjeros que me pegan, acá, en algún momento fueron ilegales. Lo que yo hice me lo ofreció un latino que vive acá y me dijo ´tenés esta posibilidad´”, contó Yanina.

“Yo no tengo la culpa de haber aprovechado algo que el país lo permite. ¿Qué sabés si yo no pago impuestos? Si acá tengo casa, inversiones y no lo cuento públicamente”, aseguró la Angelita.

“Lo hice público para demostrarle al mundo lo solidario que es el estado de La Florida. Estuve cinco horas en la computadora para conseguir el turno”, agregó la esposa de Diego. “Que me peguen, me importa tres pitos. Cuando sé que lo que hice está bien, después que me den todos”, cerró.