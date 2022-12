María Laura fue eliminada de Gran Hermano: "No que quiero ir"

Gran Hermano eliminó a su séptimo participante de la casa. Esta noche María Laura le dijo adiós al sueño de ganarse 15 millones de pesos y una casa. Pero, no todo está perdido, pues se espera que una vez se eliminen los primeros 8 del grupo, comience la revancha.

Durante la semana y tras un polémico resultado que dio como ganadora a Romina, la líder de la semana sacó de la placa a Coti, una de las participantes más estrategas dentro del la casa de Gran Hermano, y que espera pronto ir por la cabeza de la ex diputada.

No obstante, Coti tiene en la mira a Alfa, Nacho y Maria Laura, tres de los que estaba hoy en placa.

María Laura es la nueva eliminada de Gran Hermano.

De esa manera, la estrategia de Agustín y el deseo de Maxi de poner a Romina en placa, no se pudo cumplir y la líder la semana se aseguró una semana más dentro del juego.

Finamente habían quedado en placa Nacho, Waler, María y Daniela, pero el público votó para que saliera María Laura y finalmente abandonó hoy el juego, tomó su valija y fue al encuentro con el público y con Santiago del Moro.

Última placa.

Alfa fue el primero en salir de la placa y se cumplió la razón por la cual Romina no lo salvó el jueves, porque ella sabía que el público lo iba a apoyar y no lo iba a sacar. Alfa solo tuvo un 3.17% de los votos en contra.

El segundo participante en salir de placa y deshacer las valijas para continuar en casa fue Nacho con un 24.01% de los votos en contra. Los votos en contra aumentaron para el participante de manera considerable con relación a otros porcentajes previos.

Alfa y Nacho.

Alfa cruzó a Thiago por los ruidos molestos con Daniela en la cama

La semana estuvo pasada por varios encuentros picantes y polémicos entre los participantes. Uno de ellos fue el cruce que protagonizó Thiago con Alfa, luego de que el participante de 19 años empezase a tener sexo con Daniela en el cuarto donde todos estaban durmiendo.

Maxi y Agustín fueron los primeros en abandonar el cuarto cuando los ruidos incómodos los alertaron. Alfa, que según él estaba durmiendo y fue despertado por los sollozos que salían debajo de las sábanas de Thiago y Daniela.

Gran Hermano eligió a su séptimo eliminado del reality.

Gran Hermano eligió a su séptimo eliminado del reality.

"Yo no jodo a nadie, Thiago. Estaba durmiendo acá tranquilo. Anda a cog... a la habitación de al lado a ver si Cata, Romina y todos se la aguantan", le dijo Alfa al participante. Pero Thiago no se quedó callado y le respondió: "Esta es la pieza en la que quiero estar, ¿tanta envidia tenés?".

Thiago estaba dispuesto a no aguantar los reclamos del experimentado participante y fue letal con su comentario: "Yo te respetaba pero me están dando por los huev** las cosas que hacés, te estás confundiendo. Hay una dama. Me voy a bañar porque si no...". Los ánimos están caldeados en la casa de Gran Hermano y se viene una semana mucho más complicada y tensa.