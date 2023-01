Nacho y La Tora son una de las tantas parejitas que hay en la casa, hoy en día es la única que se encuentran dentro. Al principio parecía que Nacho tendría algo con Martina, pero como fue eliminada en la segunda semana La Tora aprovechó y se juntó con el rubio.

Aunque está también fue eliminada del certamen, La Tora reingresó en el repechaje y desde entonces no se despegan. Varias veces Gran Hermano le recordó a los dos participantes que para tener relaciones sexuales deben de dar el consentimiento, pero Nacho en varias ocasiones dio a entender que no quiere tener intimidades porque su familia lo está viendo.

Aunque parece que la relación marcha muy bien, algunos participantes no creen mucho en este amor, es el caso de Julieta, quien con el tiempo se hizo amiga de Nacho: "No lo veo enamorado, o sea no tanto como a ella. Él no decía 'la extraño' o algo así cuando se fue".

En una de las tantas charlas íntimas de la pareja, La Tora le advirtió a Nacho: "Te voy a pedir una sola cosa... El día que salgamos, aparte de estar unas semanas encerrados, abotonados, aparte de eso... Si después hacés lo que vos querés, salís y hacés lo que querés, me decís. Así no me dejás como una gorreada delante de toda la Argentina y de Uruguay. Eso es lo único que te voy a pedir".

Nacho, quien es uno de los nominados y que tiene chances de abandonar el certamen el domingo, le aseguró que él no hace esas cosas. "Que lindo que sos", le dijo Lucila mientras le daba besos.

