Gran Hermano: luego de la expulsión de Juliana, Maxi quiere abandonar la casa

Durante la gala de Gran Hermano del lunes 26 se vivieron muchos momentos de tensión. En primera instancia, se le anunció a Juliana que debía abandonar la casa más famosa del país luego de infringir las normas del aislamiento al revelar detalles del afuera.

La participante fue advertida de su falta en varias oportunidades y finalmente, Gran Hermano decidió expulsarla. Esta noticia fue un baldazo de agua fría para Maxi que con el reingreso de su pareja recobró fuerzas para seguir dentro del reality, ya que semanas atrás estaba evaluando la idea de retirarse.

El reencuentro de Juliana y Maxi cuando la participante volvió a la casa.

Sin embargo, la salida de Juliana y el ingreso de exparticipantes que volvieron a la casa tras la expulsión de su novia, hicieron que Maxi vuelva a pensar en abandonar la casa. Luego de la salida de su novia, fueron Coti y El Cone quienes se quedaron a su lado para apoyarlo.

Aunque en diálogo con Robertito Funes, fue "Pancho", un amigo de Maxi de hace muchos años quien aseguró que el participante no está bien: "Está mal obviamente, ya la pasó mal cuando se fue la primera vez y ahora vuelve a pasar de nuevo y realmente lo está sufriendo".

Juliana y Maxi cuando les comunicaron la expulsión.

Qué dijo el amigo de Maxi de Gran Hermano

"Me parece que ya le ganó el juego, ya le ganó la casa", sentenció el amigo de Maxi que reveló cómo lo ve su entorno luego de la sanción que recibió Juliana por la que debió abandonar el reality por segunda vez.

"Yo veo que ya no la pasa bien, no está disfrutando. Volvió Juliana y eso le dio mucho aire, con los pibes se lleva bien. Como parte del juego él también dijo 'yo no sé si son buenos, si son malos, pero ya no me interesa mucho'", agregó "Pancho".