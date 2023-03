Hoy se conocieron imágenes del reencuentro entre Mora y Caramelo, los dos perritos que la producción de Gran Hermano había entrado a la casa para que los cuidaran, durante su estadía en el reality.

Romina se quedó con Caramelo y Marcos con Mora. Al salir Romina, lo primero que hizo fue tomar al perrito y salir de la casa sin llevar a Caramelo para que se despidiera de Mora.

El llanto y la angustiante búsqueda de Mora al no ver a Caramelo, hizo que millones de fanáticos y famosos se metieran en la polémica por su separación. Esas mismas personas, que aman a los animales, aplaudieron y se emocionaron al ver el dulce reencuentro al aire libre entre Mora y Caramelo.

Mora y Caramelo.

Marcos, Mora y Caramelo.

Con la canción "Juntos a la par" y desde el refugio donde estaban, Mora y Caramelo se volvieron a juntar para seguir jugando juntos. La emotiva escena derivó en cientos de mensajes donde exigen y piden que Marcos, el ganador de Gran Hermano y padre de Mora, se quede también con Caramelo y se lo lleve para Salta.

"Ojala Marcos Ginocchio los adopte a los dos. Ya que Romi no cumplió con las condiciones de adopción. ¡Mora y Caramelo, reencuentro!", escribió Ximena Capristo, ex Gran Hermana (2001) y panelista de "La Noche de los Ex".

La escena más emotiva de la final de Gran Hermano

El momento más emotivo de la noche de la final de Gran Hermano se dio cuando Marcos quedó solo en la casa y solo lo acompañaba su valija y Mora.

La perrita siempre estuvo ahí junto a él, bancando ese momento lleno de emociones encontradas. Arrodillado sobre el piso, Marcos Ginocchio hizo llorar a medio país con su cierre final para Gran Hermano.

