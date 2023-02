La final de Gran Hermano 2022 está muy cerca y los días dentro de la casa se está haciendo eterno para los participantes que ya son cada vez menos. Aunque el grupo pequeño se llevan muy bien y la convivencia es llevadera, el juego comenzó, debido a que tienen que empezar a nominar a compañeros que tienen afinidad y a veces, esto lo pueden tomar como una traición.

Luego de cuatro meses encerrados, Romina es una de las jugadoras que está con menos paciencia que nunca, tras sus peleas con Alfa, un cruce con Julieta al criticarla por usar la fulminante, el día de ayer la ex diputada apuntó contra Camila.

Romina de Gran Hermano 2022

Durante El Debate, Santiago del Moro mostró un tape de las participantes: "Camila come mucho y en la casa eso por ahí molesta. Esta vez, la que le marcó el terreno con respecto a la comida fue Romina", expresó el conductor.

"Yo dije: 'Voy a dejar de comer cosas que engorden'", asegura Camila, Mientras que Romina con uno de los perritos que ingresó GH y haciendo como si hablará Caramelo dijo: "Yo te voy a decir una cosa a vos, Camila. Comés mucho, no te voy a invitar nunca a mi casa porque le vas a comer todo a mi mami y la vas a dejar muy pobre".

Camila de Gran Hermano 2022

Y continuó enfrente de la mirada atónita de Julieta: "Entonces, no te vamos a invitar. Porque, a parte, te vas a querer comer mi alimento. Mi alimento no lo come nadie, ¿me escuchan? Me asusta cómo come ella. Sos muy flaca y comés mucho. Qué suerte la tuya", cerró Romina.

D.M