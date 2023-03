Guillermo Andino se alejó del periodismo y encontró una nueva vocación

Guillermo Andino es uno de los presentadores más conocidos y exitosos del medio, y sin dudas es un sabiondo del periodismo. Sin embargo, en el último tiempo se mantuvo alejado de la actividad y aprovechando el tiempo para hacer cosas que había postergado: descansar, disfrutar de su tiempo libre y vivir una nueva etapa en su vida laboral.

Las vacaciones de Guillermo Andino y su familia

El conductor reveló a Clarín que durante la pandemia comenzó a gestionar su propia empresa, Altior, que está ubicada en Mendoza. Esta empresa se dedica a la venta de materiales de construcción y publicidad. Esta es la nueva actividad que mantiene al conductor alejado de las noticias luego de 37 años de trayectoria.

"Es algo que nació en la pandemia cuando al hijo de un amigo de mi viejo, que también es mi amigo y él si ya se dedicaba a esto, lo ayudé a diseñar una mampara anticovid y él me ofreció ingresar a esto. Por primera vez me metí en algo que no tiene nada que ver con los medios de comunicación", explicó el actor.

Andino y Carolina Prat

Además, Andino contó que está disfrutando al máximo esta nueva etapa de su vida laboral: "Desde agosto del año pasado estoy en el rol de empresario y encontré un lugarcito en el mundo muy entretenido". Sin embargo, aclaró que el periodismo sigue siendo su pasión: "Mi pasión el periodismo, pero me di cuenta que hay vida por fuera de la profesión y cosas que te puedan llegar a divertir que no sean lo estrictamente periodístico".

NL.