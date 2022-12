América TV decidió dejar libre a una de sus figuras emblemáticas, se trata de Guillermo Andino, quién se desvinculó del canal tras veinte años de laburo. Esta noticia ha generado todo tipo de repercusiones y reacciones, siendo la de Marina Calabró una de las más contundentes en opinar sobre esta decisión.

En su columna de espectáculos en “Lanata sin filtro”, Marina Calabró dio detalles de la salida del periodista, además, dejó entrever que aún el comunicador desconoce qué hará en un futuro cercano. “Yo hablé con Guillermo, y me dijo que todavía no tiene resuelto qué es lo que va a hacer el año que viene, pero hace treinta y seis años que trabaja de manera ininterrumpida y quiere tomarse un tiempito para viajar con su esposa, ahora que las chicas están más grandes”, comentó.

Guillermo Andino se despidió de América tras veinte años de trabajo.

“Igual me consta que tiene propuesta para la televisión, pero todavía no hay definiciones”, agregó Calabró. Por otra parte, disparó sin piedad contra América TV: “Me parece que es una gran pérdida para América, es un canal en el que no abundan las figuras. Les queda De Brito, pero es de Mandarina. Con todo el cariño que les tengo me parece que no debieron dejarlo ir”.

“¿Cómo se les va a ir Andino? ¡Ustedes no entendieron lo que es esta industria! A los totems se los respeta, venera y recontrata. Igual habrá mejores destinos para Guillermo”, sentenció de manera contundente Marina Calabró.